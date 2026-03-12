Bülent Arınç CHP lideri Özgür Özel ile görüşünce merak yarattı! 2 cümlelik yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile görüştü. Bu sürpriz görüşme merak uyandırdı. Görüşme sonrası açıklama yapan Bülent Arınç, "Ülkemizin içinde bulunduğu şartları ondan dinleme fırsatım oldu. Böyle bir güzel görüşme yaptık." dedi. Özel ise İBB davasının görüşmede gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine "Biz iki hemşehri bir araya gelince güneşin altındaki her şey gündemdir." şeklinde konuştu.

Abone ol

Bülent Arınç'ın Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen Özel-Arınç görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü. Eski TBMM Başkanı Arınç, görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Lideri Özgür Özel ile hemşehri olduklarını ve Manisa ile ilgili konuları zaman zaman görüştüklerini anlattı.

ZİYARETİN SEBEBİ NE?

Özgür Özel'in ramazan vesilesiyle kendisini ziyaret ettiğini belirten Arınç, geçen hafta sonu Manisa'da ailece verdikleri iftara Manisa'nın ileri gelenlerini davet ettiğini, CHP'li yönetici ve belediye başkanlarının bu iftara katıldığını ancak CHP Genel Başkanı Özel'in yoğun programı nedeniyle katılmadığını söyledi. Arınç, Özel'in bugünkü görüşmede güzel dileklerini kendisine ilettiğini aktararak şunları söyledi:

-Ülkemizin içinde bulunduğu şartları ondan dinleme fırsatım oldu. Böyle bir güzel görüşme yaptık." -"Biz iki hemşehri bir araya gelince güneşin altındaki her şey gündemdir"

Özgür Özel ise Bülent Arınç ile hem siyasi rekabetin gereklerini hem de hemşehri olmanın gerektirdiği nezaketi birbirlerinden hiçbir zaman esirgemediklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı seçildiğinde Arınç'ın kendisini tebrik etmeye geldiğini aktaran Özel, öte yandan Arınç'ın, vefat eden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın cenazelerine katıldığını, zor günlerde kendilerini hiç yalnız bırakmadığını vurguladı.

Özel, "Ben iadei ziyarette gecikmiştim. Geçen haftaki ramazan iftar davetlerine katılamamayı da bir vesile kılarak bugün hem ramazanlarını kutlamak hem de bir iadeiziyaret yapma imkanı oldu. Birlikte Manisa'dan başlayarak Türkiye'deki tüm meselelerle ilgili, biraz da partimizin içinde bulunduğu sürece yönelik bilgilendirmelerimin de yoğun olduğu bir şekilde kendileriyle sohbet etme, deneyimlerinden istifade etme imkanı oldu." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası da gündeme geldi mi?" şeklindeki sorusu üzerine Özel, "Biz iki hemşehri bir araya gelince güneşin altındaki her şey gündemdir." ifadesini kullandı.