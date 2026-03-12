BIST 13.286
DOLAR 44,11
EURO 51,00
ALTIN 7.279,56
HABER /  DÜNYA

İspanya’dan Trump’ın ticaret tehdidine yanıt: Korkmuyoruz

İspanya’dan Trump’ın ticaret tehdidine yanıt: Korkmuyoruz

İspanya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırılarda ABD ile işbirliği yapmadığı gerekçesiyle İspanya ile ticari ilişkileri kesme tehdidinden korkmadıklarını belirtti.

Abone ol

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, İspanya devlet televizyonu TVE’ye yaptığı açıklamada Trump’ın sözlerinden endişe duymadıklarını belirterek, “Bundan hiçbir şekilde korkmuyoruz” dedi.

Albares, ABD Başkanı’nın farklı ülke liderleri hakkında sık sık açıklamalar yaptığını hatırlatarak, İspanya’ya yönelik tek taraflı bir ticari yaptırımın mümkün olmadığını savundu.

Avrupa Birliği’nin ortak ticaret politikası bulunduğunu vurgulayan Albares, bu politikayı uygulama yetkisinin Avrupa Birliği’ne ait olduğunu ifade etti.

"SAVAŞA HAYIR" VURGUSU

İspanya hükümetinin “Savaşa hayır” söylemini sürdürdüğünü belirten Albares, İran’a yönelik saldırıları destekleyecek herhangi bir tutum sergilemediklerini söyledi. Albares, bu yaklaşımın dünya genelinde birçok ülke ve milyonlarca insan tarafından paylaşıldığını dile getirdi.

İSRAİL İLE DİPLOMATİK GERİLİM

Albares ayrıca, İspanya’nın İsrail’deki diplomatik temsil seviyesini büyükelçilikten maslahatgüzar seviyesine düşürme kararına da değindi. İspanyol büyükelçinin altı ayı aşkın süre önce istişareler için merkeze çağrıldığını hatırlatan Albares, o tarihten bu yana Benjamin Netanyahu hükümetiyle ilişkileri sürdürmeye çalıştıklarını ancak beklenen karşılığın gelmediğini söyledi.

Bu nedenle Tel Aviv’deki İspanya büyükelçiliğinin temsil seviyesinin, İsrail’in Madrid’deki temsilciliğiyle aynı seviyeye indirildiğini açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tarihin en güçlü El Nino’su kapıda! Türkiye'yi nasıl etkileyecek?
Tarihin en güçlü El Nino’su kapıda! Türkiye'yi nasıl etkileyecek?
Mahkemeden Enver Aysever hakkında tahliye kararı
Mahkemeden Enver Aysever hakkında tahliye kararı
Trump’tan İran Milli Takımı için Dünya Kupası uyarısı
Trump’tan İran Milli Takımı için Dünya Kupası uyarısı
ABD'nin dev savaş gemisinde yangın! 2 yaralı var...
ABD'nin dev savaş gemisinde yangın! 2 yaralı var...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye barış için diplomasi yürütüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye barış için diplomasi yürütüyor
İstanbul Valisi Gül'den İBB davasındaki iddialara yanıt: Böyle bir diyalog kurmadım
İstanbul Valisi Gül'den İBB davasındaki iddialara yanıt: Böyle bir diyalog kurmadım
Donald Trump: Petrol fiyatları yükseldikçe ABD çok para kazanıyor
Donald Trump: Petrol fiyatları yükseldikçe ABD çok para kazanıyor
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
Ankara'da korkutan deprem! AFAD açıklama yaptı
Ankara'da korkutan deprem! AFAD açıklama yaptı
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında!
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında!
Bakan Kurum: Enerji güvenliği ile iklim hedeflerini birbirini tamamlayan iki temel unsur olarak ele alacağız
Bakan Kurum: Enerji güvenliği ile iklim hedeflerini birbirini tamamlayan iki temel unsur olarak ele alacağız
Bakanlık yeni önlemleri devreye aldı! 2016'dan beri yasaktı kullanımına izin çıktı
Bakanlık yeni önlemleri devreye aldı! 2016'dan beri yasaktı kullanımına izin çıktı