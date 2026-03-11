Survivor tarihinin en sert tartışmalarından biri... Nagihan ve Lina birbirine girdi, Acun Ilıcalı dondu kaldı!
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler mücadelesinde tansiyon durulmuyor. Yarışmanın her bölümü ses getirirken, bu kez Lina ve Nagihan arasındaki sert kavga adayı karıştırdı. Gerilimin doruğa ulaştığı Dominik’te acil durum konseyi toplanırken, tecrübeli yapımcı Acun Ilıcalı yaşananlar karşısında ne diyeceğini bilemedi. İşte yaşananlar...
TV8’in fenomen yarışması Survivor 2026'da adrenalin her geçen gün katlanarak artıyor. Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki kıyasıya rekabet, bu kez yerini büyük bir kaosa bıraktı. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen son bölümde yaşananlar, Dominik adasında adeta fırtına kopardı. Bakın neler yaşandı...
Yarışmaya bu defa Lina ve Nagihan arasındaki kavga damga vurdu. Oyun sonrası ağlarken Nagihan'ın tepkisiyle ve 'Bali'ye Tayland'a tatile gelmişsin' sözleriyle gerilen Lina, 'Şu kadarcık insanlık öğrenememişsin. Anca kavga etmeyi öğren.' dedikten sonra tartışma büyüdü.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Birbirinin üstüne yürüyen ikiliden Nagihan, 'Alın beni buradan. Diskalifiye mi ettireceksiniz beni?' dedi. Nagihan'ın uzaklaşmasının ardından ise Lina sinir krizi geçirdi.
Tartışma sonrası Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı. Konseyde Lina, Nagihan'ın takıma geldikten sonra psikolojik şiddet, baskı ve mobbing uyguladığını iddia etti.