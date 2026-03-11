Survivor tarihinin en sert tartışmalarından biri... Nagihan ve Lina birbirine girdi, Acun Ilıcalı dondu kaldı!

TV8’in fenomen yarışması Survivor 2026'da adrenalin her geçen gün katlanarak artıyor. Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki kıyasıya rekabet, bu kez yerini büyük bir kaosa bıraktı. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen son bölümde yaşananlar, Dominik adasında adeta fırtına kopardı. Bakın neler yaşandı...