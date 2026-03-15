TRT'de Kadir Gecesi zengin bir yayın akışıyla idrak edilecek

TRT, Kadir Gecesi dolayısıyla hazırladığı yayınlarla gece boyunca özel içeriklere yer verecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Kadir Gecesi dolayısıyla TRT ekranları ve radyolarında ilahiler, dini sohbetler ve özel içeriklerden oluşan programlar yayımlanacak.

"Sahur Bereketi" canlı yayınla 16 Mart 04.15'te ekrana gelecek. Aynı gün "Alişan ile Hayata Gülümse" programı saat 10.30'da izleyiciyle buluşacak. Ardından saat 17.45'te "Ramazan Sevinci" canlı yayınla ekranlarda olacak.

TRT 1'de ilgiyle izlenen ve ramazan ayına özel düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın büyük final bölümü ise 16 Mart saat 20.00'de yayımlanacak.

TRT 2'de Kadir Gecesi'ne özel yayınlar izleyiciyle buluşacak

"Medeniyet ve Mimari-Şehzade Camii ve Külliyesi" programı 16 Mart saat 13.30'da, "Ayasofya: İmparatorların Mirası" saat 14.00'te, "Yeryüzleri" ise saat 16.45'te izleyiciyle buluşacak.

Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'ın Kadir kavramını değerlendireceği "Ramazan Sosyolojisi" programı saat 17.00'de izleyiciyle buluşacak.

İhsan Özer'in bestelediği ilahilerin seslendirileceği "Konser Zamanı: İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu" programı 16 Mart saat 19.00'da ekrana gelecek. "Seyr-i Mukaddes" programı ise aynı gün saat 21.00'de TRT 2 ekranlarında olacak.

TRT Belgesel'de Süleymaniye Camii'nin mimarisi ile insan-mekan ilişkisinin ele alınacağı "Mabedin Gölgesinde" programı 16 Mart saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

"Saz Söz İrfan" TRT Müzik ekranlarında olacak

İrfani sohbetlerin ve ilahilerin yer alacağı "Saz Söz İrfan" programı yarın akşam saat 17.45'te ekrana gelecek. Ardından "Ahmet Özhan ile Hakikat Meşki" programı saat 18.15'te TRT Müzik izleyicisiyle buluşacak.

Ali Erbaş'ın konuk olduğu "Türkistan'da Sözün Özü-Kadir Gecesi Özel" programı 16 Mart saat 18.00'de ekrana gelecek.

Çanakkale Şehitler Abidesi Camii'nden gerçekleşecek "Kadir Gecesi Özel" programı ise canlı yayınla saat 21.00'de TRT Avaz ekranlarında olacak.

Sırbistan'dan özel yayın TRT Türk'te

TRT Türk'te "Almanya ve Avusturya'da Ramazan" Kadir Gecesi özel bölümüyle 16 Mart saat 20.15'te izleyiciyle buluşacak.

Aynı gün saat 23.30'da ise Sırbistan'ın Yeni Pazar şehrindeki tarihi Bor Camii'nde gerçekleşecek "Kadir Gecesi Yeni Pazar" programı ekrana gelecek.

"Kadir Gecesi (Şeva Qedre)" programı Diyarbakır Ulu Camii'nden yapılacak özel yayınla saat 21.00'de TRT Kürdi ekranlarında olacak.

TRT Genç'te ise gençlerin bakış açısıyla manevi değerlerin ele alındığı "Bir Masa Üç Nefes" programı yarın saat 18.30'da ekranlarda olacak.

TRT radyolarında da günün anlam ve önemine özel içerikler dinleyicilerle buluşacak.