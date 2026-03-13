Ahmet Taşgetiren'e 'Netenyahu ile mi, Tayyip Erdoğan ile mi haşrolmak istersin?' sorusu

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Karar yazarı Ahmet Taşgetiren'in bir okurun “Ekrem İmamoğlu ile mi, yoksa Tayyip Erdoğan ile mi haşr olmak istersiniz.” sorusuna verdiği cevaba tepki gösterdi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasına İBB Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın açıklamaları damga vurdu.

Polat, müteahhitlerden yüzde 15 rüşvet toplandığını, 65 milyon TL’lik lale ihalesinin 148 milyon TL’ye verildiğini ve CHP milletvekili Gökhan Zeybek’in “sus payı” teklif ettiğini açıkladı.

Polat'ın gündem olan ifadelerini Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu bugünkü yazısında değerlendirdi, İmamoğlu'nun zor duruma düştüğünü öne sürdü.

Karahasanoğlu, sözü İBB soruşturmasına eleştiriler yönelten Taşgetiren'e getirdi. Taşgetiren'in cevabına tepki gösteren Karahasanoğlu, bir olay soru da kendisi sordu:

Taşgetiren’e sormuşlar: “Ekrem İmamoğlu ile mi, yoksa Tayyip Erdoğan ile mi haşr olmak istersiniz.”

Ne cevap vermiş?

Tilkice.. Dini istismar ederek.

Dini kavramları kendi düştüğü çukuru daha derinleştirmek için:

“O kimin nasıl haşr olacağını şimdiden belirlemiş, seç birini diyor bana da… Amel defterleri henüz yazılıyor kimin nerede olacağını bilmiyorum ki… Belki de Erdoğan ile İmamoğlu terazinin başında bir araya gelecekler…”

Ben de Taşgetiren’in okuruna ilaveten, bir soru daha ekleyeyim: “Netenyahu ile mi, Tayyip Erdoğan ile mi haşrolmak istersin?”

Sakın bana, “Amel defterleri henüz yazılıyor, kimin nerede olacağını bilmiyorum ki.” şeklinde tilkice bir cevap dışında karşılık verme..