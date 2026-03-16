HABER /  EKONOMİ

Karaca ürünleri, prestijli ödül gecesinin davet sofrasında üçüncü kez kullanıldı

Karaca'nın yemek takımları, Hollywood'un önde gelen ödül törenlerinden birinin kırmızı halı töreni resmi davet yemeğinde bu yıl üçüncü kez yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karaca, dikkati çekici sponsorluklarına ve tasarım odaklı çalışmalarına devam ediyor.

Karaca, kırmızı halı töreninin davet yemeğinde üçüncü kez seçkin yemek takımlarıyla yer alırken, bu yıl ilk kez 316+ serisi çatal, kaşık ve bıçak setini de sofralara taşıyarak varlığını daha da güçlendirdi.

Şef Wolfgang Puck'ın hazırladığı yemekler, Karaca'nın seçkin yemek takımları ve uçak, gemi ve lüks saat üretiminde de kullanılan, pas ve korozyona karşı yüksek dayanım gösteren 316+ çatal, kaşık ve bıçak serisiyle servis edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Puck, 'En iyi yemek en iyi tabakları hak eder. Karaca sayesinde ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Çirkin bir tabakta mükemmel bir yemek yapsanız bile o yemek mükemmel görünmez.' ifadelerini kullandı.

Puck, Karaca ürünlerini yalnızca bu özel davette değil, kendi restoranında da kullandığını kaydetti.

