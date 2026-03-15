Sezen Aksu dizi müziği yapmıştı! Veliaht'tan kötü haber...
Perşembe akşamları izleyicilerle buluşan "Veliaht" dizisi için reytinglerden beklenen başarıyı elde edememesi sonucu final kararı alındı. Sezen Aksu'nun Zafer karakterinin öldüğü sahne üzerine "Kar" isimli şarkı yazdığı dizinin final yapmasında ekonomik gerekçelerin de etkisinin olduğu öğrenildi.
Show TV ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan, FARO ve Gold Yapım imzalı Veliaht dizisi için final kararı alındı. Reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayan yapımın 26. bölümde ekran macerasını sonlandıracağı öğrenildi.
KARS'TAN SONRA İSTANBUL’DA FİNAL ÇEKİMİ
Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizi ekibi Kars’taki çekimlerini tamamladıktan sonra İstanbul’a dönecek. Yapım ekibi burada 26. bölümün çekimlerini gerçekleştirerek projeyi noktalayacak.
SEZEN AKSU’YU ETKİLEYEN SAHNE
Dizinin geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümünde Zafer karakterinin (Bora Akkaş) hayatını kaybettiği sahne dikkat çekmişti. Diziyi yakından takip eden Sezen Aksu’nun bu sahneden etkilenerek “Kar” adlı bir şarkı yazdığı öğrenildi.
Senaryosu ve oyuncu kadrosuyla farklı bir yerde konumlandırılan Veliaht, özellikle Kars’ta yapılan çekimleriyle uzun süre sosyal medyada konuşulmuştu. Ancak yapım, izlenme oranlarını beklenen seviyeye çıkaramadı.