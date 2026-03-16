Kazakistan sandık başında anayasayı değiştirdi

Kazakistan, tarihinin 30 yılda 3. kez anayasa değişikliği için sandığa gitti. Yeni anayasa ezici çoğunlukla onaylandı.

Kazakistan sandık başına gitti, referandumla yeni anayasa oylandı. Ülkenin seçim kurulu, bugün yaptığı resmi açıklamada yeni anayasanın yüzde 87.15 oyla onaylandığını duyurdu. Seçime katılımın yüzde 73 olduğu belirtildi.

Onaylanan yeni anayasa, ülkenin parlamento yapısını sadeleştirirken 1996 yılında kaldırılan devlet başkan yardımcılığı makamını yeniden kuruyor. Yeni anayasa ayrıca devlet başkanına, başkan yardımcısını ve diğer bir dizi kilit yetkiliyi doğrudan atama yetkisi tanıyor. Hem eski hem de yeni anayasa, devlet başkanlığı görevini 2022 yılında Tokayev tarafından getirilen yedi yıllık tek bir dönemle sınırlandırıyor. Ancak anayasanın onayı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Analistler, Tokayev'in görev süresini sıfırlayarak makamında kalabileceğini yorumluyor. Kabul edilen yeni anayasanın, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Tokayev'e 2029 sonrasında da iktidarda kalmasına imkan tanıyabilecek bir yasal boşluk sağlayabileceği ya da görev süresi sınırlarını sıfırlayabileceği iddia ediliyor.