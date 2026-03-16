Tekirdağ'da kreşte şiddet iddiası! 4 sanık hakkında karar

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde özel bir kreşte öğrencilere şiddet uygulandığı iddiasıyla açılan davada sanık S.M.'ye 9 yıl 9 ay, sanıklar T.K. ile E.Y.'ye 1 yıl 6 ay, sanık B.Y.'ye ise 9 ay hapis cezası verildi.

Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, çocuklarının şiddet gördüğünü iddia eden aileler ile taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklar kreş müdürü E.Y., müdür yardımcısı T.K. ile öğretmenler S.M. ve B.Y. duruşmaya katılmadı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık S.M.'ye 9 yıl 9 ay, sanıklar T.K. ve E.Y.'ye 1 yıl 6 ay, sanık B.Y.'ye ise 9 ay hapis cezası verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Emine Erdoğan Türk milleti ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti
Emine Erdoğan Türk milleti ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti
Kazakistan sandık başında anayasayı değiştirdi
Kazakistan sandık başında anayasayı değiştirdi
Trump bu soruya ne cevap vereceğini bilemedi! Gazeteciye "Çok sinir bozucu bir insansın" dedi
Trump bu soruya ne cevap vereceğini bilemedi! Gazeteciye "Çok sinir bozucu bir insansın" dedi
The Economist: ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilimin ardından uydu görüntüleri kısıtlandı
The Economist: ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilimin ardından uydu görüntüleri kısıtlandı
ASELSAN 166 milyon 450 bin dolarlık sözleşme imzaladı
ASELSAN 166 milyon 450 bin dolarlık sözleşme imzaladı
İş Bankası deprem bölgesindeki çalışanları için Adıyaman lojmanlarını tamamlayarak teslim etti
İş Bankası deprem bölgesindeki çalışanları için Adıyaman lojmanlarını tamamlayarak teslim etti
Karaca ürünleri, prestijli ödül gecesinin davet sofrasında üçüncü kez kullanıldı
Karaca ürünleri, prestijli ödül gecesinin davet sofrasında üçüncü kez kullanıldı
TÜİK: Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık yüzde 11 azaldı
TÜİK: Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık yüzde 11 azaldı
Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Akdeniz'de deprem! AFAD'dan açıklama
Akdeniz'de deprem! AFAD'dan açıklama
Antalya Büyükşehir Belediyesi 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davası başladı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davası başladı
Trump, Hürmüz Boğazı için 7 ülkeyle görüşüyor!
Trump, Hürmüz Boğazı için 7 ülkeyle görüşüyor!