Tekirdağ'da kreşte şiddet iddiası! 4 sanık hakkında karar

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde özel bir kreşte öğrencilere şiddet uygulandığı iddiasıyla açılan davada sanık S.M.'ye 9 yıl 9 ay, sanıklar T.K. ile E.Y.'ye 1 yıl 6 ay, sanık B.Y.'ye ise 9 ay hapis cezası verildi.
Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, çocuklarının şiddet gördüğünü iddia eden aileler ile taraf avukatları katıldı.
Tutuksuz sanıklar kreş müdürü E.Y., müdür yardımcısı T.K. ile öğretmenler S.M. ve B.Y. duruşmaya katılmadı.
