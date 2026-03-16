Savaşta kaç ABD-İsrail askeri öldü? İran'dan dikkat çeken iddia

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Ali Naini, ABD ve İsrail hedeflerine şu ana kadar gönderilen füze ve İHA sayısı ile saldırılarda ölen ve yaralanan ABD-İsrail askerlerinin sayısını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Ali Naini, ülke basınına yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar ABD ile İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 civarında İHA atıldı” ifadelerini kullandı.

ABD ile İsrail askerlerinden ölü ve yaralı sayısının ise yaklaşık 5 bin olduğunu öne süren Naini, 118 insansız hava aracının (İHA) da düşürüldüğünü belirtti.