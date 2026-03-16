TÜİK: Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık yüzde 11 azaldı

TÜİK verilerine göre Şubat 2026’da Türkiye’de 121 bin 791 motorlu kara taşıtı trafiğe kaydedildi. Kayıtların yüzde 51,9’unu otomobiller oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,8, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 11 azaldı. Şubat sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 869 bin 80’e ulaştı. Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 42,5’i benzinli, yüzde 29,8’i hibrit, yüzde 18,2’si elektrikli oldu.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı “Motorlu Kara Taşıtları, Şubat 2026” verilerine göre Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 121 bin 791 oldu. Taşıt kayıtları bir önceki aya göre gerilerken, toplam motorlu kara taşıtı sayısı ise artışını sürdürdü.

TRAFİĞE YENİ KAYDEDİLEN TAŞIT SAYISI GERİLEDİ

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51,9’unu otomobiller oluşturdu. Otomobilleri yüzde 30,3 ile motosiklet, yüzde 11,7 ile kamyonet izledi. Kamyonların payı yüzde 2,5 olurken traktör yüzde 1,7, minibüs yüzde 1,1, otobüs yüzde 0,7 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,1 oranında kaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,8 azaldı. Aynı dönemde motosiklet ve traktör kayıtlarında artış görülürken, otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs ve otobüs kayıtlarında düşüş yaşandı.

Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında da kayıt sayısı geriledi. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık bazda yüzde 11,0 azaldı. Kamyonet kayıtlarında artış görülmesine karşın traktör, minibüs, motosiklet ve otomobil başta olmak üzere birçok taşıt türünde düşüş kaydedildi.



TOPLAM TAŞIT SAYISI 33,8 MİLYONA YAKLAŞTI

Şubat ayı sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 869 bin 80’e ulaştı. Bu taşıtların yüzde 51,7’sini otomobiller oluştururken, yüzde 21,2’si motosiklet, yüzde 14,6’sı kamyonet, yüzde 6,9’u traktör olarak kayıtlara geçti.

Aynı ay içinde 806 bin 588 taşıtın devri yapıldı. Devir işlemlerinde otomobiller yüzde 69 ile ilk sırada yer aldı. Otomobilleri yüzde 15,4 ile kamyonet ve yüzde 8,1 ile motosiklet izledi.

OTOMOBİL PAZARINDA RENAULT İLK SIRADA

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan 63 bin 171 otomobil içinde en yüksek pay Renault markasına ait oldu. Renault yüzde 14,8 ile ilk sırada yer alırken, Toyota yüzde 11 ile ikinci, Volkswagen yüzde 7,2 ile üçüncü sırada bulundu. Hyundai, Fiat, Peugeot, Skoda, Opel ve TOGG da en çok kayıt yapılan markalar arasında yer aldı.

YILIN İLK İKİ AYINDA TAŞIT KAYITLARI AZALDI

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 azalarak 266 bin 411’e geriledi. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,2 artarak 8 bin 186’ya yükseldi. Böylece yılın ilk iki ayında trafikteki toplam taşıt sayısında 258 bin 225 adet artış gerçekleşti.

BENZİNLİ OTOMOBİLLER İLK SIRADA

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 144 bin 279 otomobilin yakıt türlerine bakıldığında benzinli araçlar yüzde 42,5 ile ilk sırada yer aldı. Hibrit araçların payı yüzde 29,8 olurken elektrikli otomobiller yüzde 18,2 paya ulaştı. Dizel araçlar yüzde 9,0, LPG’li otomobiller ise yüzde 0,5 oranında kaldı.