AFAD duyurdu: Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Denizli'nin Buldan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Denizli'nin Buldan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 09.03'de meydana gelen depremin 14.91 km derinlikte olduğu tespit edildi.
İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER
2026.03.16 09:03:47 38.0912 28.9612 3.0 -.- 3.9 3.9 HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) REVIZE01 (2026.03.16 09:03:47)
2026.03.16 07:56:28 37.1402 28.4682 6.8 -.- 1.4 -.- YARAS-(MUGLA) REVIZE01 (2026.03.16 07:56:28)
2026.03.16 07:40:19 39.1657 28.3253 12.0 -.- 2.6 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE02 (2026.03.16 07:40:19)
2026.03.16 06:52:17 37.9685 38.1720 5.0 -.- 2.8 -.- SARIKAYA-(ADIYAMAN) REVIZE01 (2026.03.16 06:52:17)
2026.03.16 06:43:07 38.0835 28.9338 3.5 -.- 2.5 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.16 06:26:54 39.0480 28.1325 4.7 -.- 1.9 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.03.16 06:05:53 39.2247 29.0753 5.0 -.- 0.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.03.16 06:05:23 39.2452 28.9807 13.7 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.16 05:48:41 38.1025 28.9813 2.7 -.- 1.3 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.03.16 05:12:36 38.1590 27.4208 5.4 -.- 1.5 -.- ARSLANLAR-TORBALI (IZMIR) REVIZE01 (2026.03.16 05:12:36)
2026.03.16 05:05:16 39.1698 28.2725 11.6 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.16 04:52:16 38.4427 26.9078 4.5 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.16 04:24:18 37.9645 36.2753 3.8 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.03.16 04:18:11 38.1115 28.9307 29.3 -.- 0.8 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) İlksel