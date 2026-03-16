Trump, Hürmüz Boğazı için 7 ülkeyle görüşüyor!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemelerine ilişkin gelişmeler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması konusunda 7 ülkeyle görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.

ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, Air Force One uçağında, gazetecilere Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin açıklama yaptı.

Bu konuda 7 ülkeyle görüştüklerini aktaran Trump, "Petrolün büyük bir kısmını, yani yaklaşık yüzde 90'ını boğazdan temin ediyorlar. Ben de 'Girmek ister misiniz?' dedim. Bakalım ne olacak. Belki gelirler, belki de gelmezler." ifadesini kullandı.

Trump, boğazdan deniz yoluyla taşınan ham petrolün büyük kısmını kullanan Çin'e de işbirliği teklif ettikleri bilgisini paylaştı.

Petrol fiyatları

Savaşın bitmesiyle birlikte petrol fiyatlarının düşeceğini savunan Trump, savaşın "oldukça hızlı bir şekilde" sona ereceğini belirtti.

Yapay zeka dedi

Donald Trump, ayrıca sosyal medyada İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in 250 bin kişi tarafından alkışlandığını gösteren videoya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu videonun yapay zeka tarafından üretildiğini öne süren Trump,"Tamamen yapay zeka tarafından üretildi. Böyle bir olay hiç yaşanmadı. Medya bunun yaşanmadığını biliyordu, ama sanki büyük bir destek varmış gibi olayı abarttılar. Aslında hiçbir destekleri yok." diye konuştu.

 Küba'ya ilişkin açıklamalar

Trump, "Küba da bir anlaşma yapmak istiyor. Ve bence çok yakında bir anlaşma yapacağız veya ne gerekiyorsa yapacağız." sözlerini sarf etti.

Küba'da "şiddet ve zulümle" ülkeden kovulan ve aileleri öldürülen birçok kişinin olduğunu savunan Trump, "Yani Küba ile görüşüyoruz, ancak Küba'dan önce İran'la görüşeceğiz." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
BAE, İran'dan atılan füze ve İHA'ların engellendiğini duyurdu
BAE, İran'dan atılan füze ve İHA'ların engellendiğini duyurdu
Ertelenen Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı yarın oynanacak
Ertelenen Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı yarın oynanacak
Falezlerden düşen Gizem hayatını kaybetti
Falezlerden düşen Gizem hayatını kaybetti
AFAD duyurdu: Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Liverpool, Galatasaray maçı öncesi karıştı! Taraftardan büyük tepki var
Liverpool, Galatasaray maçı öncesi karıştı! Taraftardan büyük tepki var
Yusuf Tekin'den Özgür Özel'in kreş iddiasına yanıt: Yapmaya devam edeceğim
Yusuf Tekin'den Özgür Özel'in kreş iddiasına yanıt: Yapmaya devam edeceğim
Radar cezası alanlar dikkat! KDK'dan vatandaşa emsal karar
Radar cezası alanlar dikkat! KDK'dan vatandaşa emsal karar
Fenerbahçe’de kriz! Kerem Aktürkoğlu ile Domenico Tedesco arasında ipler koptu
Fenerbahçe’de kriz! Kerem Aktürkoğlu ile Domenico Tedesco arasında ipler koptu
Sergen Yalçın maç sonunda fenalaştı! Basın toplantısına katılamadı
Sergen Yalçın maç sonunda fenalaştı! Basın toplantısına katılamadı
Dolar ve Euro haftaya böyle başladı
Dolar ve Euro haftaya böyle başladı
Murat Ülker o sektörden çekiliyor! Fabrikayı satıyor
Murat Ülker o sektörden çekiliyor! Fabrikayı satıyor
İran Trump'a meydan okudu: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin
İran Trump'a meydan okudu: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin