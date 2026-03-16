Liverpool, Galatasaray maçı öncesi karıştı! Taraftardan büyük tepki var

Liverpool, Premier Lig’in 30. haftasında Anfield’da konuk ettiği Tottenham karşısında galibiyeti son dakikada kaçırdı. Szoboszlai’nin frikik golüyle öne geçen ev sahibi ekip, Richarlison’un 90. dakikadaki golüne engel olamadı. Üst üste ikinci kez puan kaybeden Liverpool’da taraftarlar teknik direktör Arne Slot ve takıma tepki gösterdi.

Abone ol

İngiltere Premier Lig’in 30. haftasında Liverpool ile Tottenham, Anfield’da karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan çıkmazken iki ekip sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibi ekip, maçın 18. dakikasında Dominik Szoboszlai’nin kullandığı etkili serbest vuruşla öne geçti. Macar yıldızın golüyle ilk yarıyı avantajlı kapatan Liverpool, ikinci yarıda skor üstünlüğünü korumaya çalıştı.

90'da beraberlik geldi

Karşılaşmanın son bölümünde baskısını artıran Tottenham ise aradığı golü uzatma anlarında buldu. 90. dakikada sahneye çıkan Richarlison, fileleri havalandırarak takımına beraberliği getirdi.

Üst üste ikinci kayıp! Taraftardan tepki

Bu sonuçla birlikte Liverpool ligde üst üste ikinci kez puan kaybı yaşayarak 49 puana ulaştı. Uzun bir aranın ardından hanesine puan yazdıran Tottenham ise puanını 30’a yükseltti. Liverpool'un yaşadığı bu puan kaybı sonrası İngiliz taraftarlar teknik direktör Arne Slot ve takıma tepki gösterdi.

"Böyle devam edersek Konferans Ligi’ne kalmaya bile sevinmemiz gerekir"

Maçın ardından Sky Sports’a konuşan Szoboszlai, "Bu çok büyük bir hayal kırıklığı. Ne olduğunu bilmiyorum, söyleyecek bir şeyim yok. Yine son dakikada... Bu sezon kaçıncı kez oldu artık bilmiyorum. Kendimize gelmemiz gerekiyor." dedi. Açıklamalarının devamında ise takımın içinde bulunduğu tabloyu daha sert sözlerle değerlendirdi:

“Gerçekten çökmüş gibiyim. Kendimize gelmeliyiz çünkü böyle devam edersek Konferans Ligi’ne kalmaya bile sevinmemiz gerekir. Bunun neden olduğunu bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Bence ilk yarıda çok iyi oynadık, oyunu tamamen kontrol ettik. Bir iki kafa vuruşu dışında neredeyse hiç fırsat vermedik."

İngiliz ekibi, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. İstanbul’da oynanan ilk mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazanmıştı.