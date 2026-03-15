Real Madrid’den Victor Osimhen için dev teklif hazırlığı
Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Avrupa’nın dev kulüplerinin transfer listesinde yer almaya devam ediyor. İspanya temsilcisi Real Madrid’in ise yıldız oyuncu için tarihi teklifi ortaya çıktı.
Galatasaray'da attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Nijeryalı golcü Victor Osimhen ismi Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılıyor.
Gelecek sezon hücum hattına önemli bir takviye yapmayı planlayan İspanya devi Real Madrid de rotasını Osimhen'e çevirdi.
Foot Africa'da yer alan habere göre transferde öncelikli hedefi Victor Osimhen olan Real Madrid, Galatasaray'ın forvet oyuncusu için 80 ve 110 milyon arasında teklif hazırladı.
Haberde Real Madrid başkanı Florentino Perez'in de bu transfere onay verdiği hatta Nijeryalı golcüyü gelecen sezon takımın kilit oyuncularından biri olarak gördüğü belirtildi.