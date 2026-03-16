DÜNYA

İran Trump'a meydan okudu: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin

ABD Başkanı Donald Trump İran'ın deniz gücünün yok edildiğini iddia etmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, Trump'ın iddiasına tepki gösterdi. Naini, "Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin." dedi.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Savaşta 17. güne girilirken İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini açıklamalarda bulundu.

"Eğer cesareti varsa..."

ABD'nin İran deniz gücünü yok ettiği yönündeki iddialara tepki gösteren Naini, "Hürmüz Boğazı tamamen İran'ın kontrolü altındadır. Bölgede farklı bayraklarla bulunan ancak mülkiyeti ABD veya Siyonist rejime ait olan gemilerin tamamı hedef alınmıştır. Bölgeye hakim olduklarını ve İran deniz gücünü yok ettiklerini iddia eden düşman, eğer cesareti varsa savaş gemilerini bu bölgeye yaklaştırsın. Daha önce savaş halinde Hürmüz Boğazı'nı kontrol edeceklerini ve enerji güvenliğini sağlayacaklarını söylüyorlardı, ancak şimdi sahneden çekilmiş durumdalar" dedi.

"DÜŞMAN SAVAŞ GEMİLERİ BÖLGEDEN UZAKLAŞTI"
Naini, "Umman Denizi'nin açıklarında yaklaşık 300-400 mil mesafede bulunan ABD'ye ait savaş gemilerine Devrim Muhafızları'nın seyir füzeleriyle düzenlediği saldırıların ve ardından İran ordusunun saldırılarının ardından bu gemiler bölgeden uzaklaştı. Büyük ihtimalle ciddi hasar gördüler ve bakım için geri çekildiler. Böylelikle operasyonel görevleri de ellerinden alınmış oldu. Ayrıca düşmanın diğer askeri unsurları da aynı akıbete uğradı ve deniz üsleri şu anda düzensiz bir durumda bulunuyor. Radar, hava savunma sistemleri, mühimmat depoları, çeşitli altyapılar, çok sayıda savaş uçağı ve elektronik harp sistemleri dahil tüm unsurlar hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

"Bu çarşamba düşman için yakıcı olacak"

Savaşın sona ermesinin düşmanın İran'ın askeri ve toplumsal caydırıcılığını kabul etmesine bağlı olduğunu belirten Naini, "Bu çarşamba düşman için yakıcı bir çarşamba olacak. Biz saldırgana ceza vermeyi hedefliyoruz ve düşmana yönelik ağır ve yıkıcı saldırılarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Hamaney hakkında dünyanın konuştuğu iddia! Gizlice oraya götürülmüş
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak
İran saldırıları sonrası kritik açıklama: İhraç edecek petrolümüz kalmadı
İran saldırıları sonrası kritik açıklama: İhraç edecek petrolümüz kalmadı
Süper Lig'de hafta içi mesaisi yarın başlayacak
Süper Lig'de hafta içi mesaisi yarın başlayacak
İlber Ortaylı'nın cenaze töreni için İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İlber Ortaylı'nın cenaze töreni için İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İran'dan İsrail'in Tahran'daki 8 mart bombardımanıyla ilgili açıklama
İran'dan İsrail'in Tahran'daki 8 mart bombardımanıyla ilgili açıklama
Trump, NATO müttefiklerini tehdit etti: Çok kötü bir gelecek bekliyor
Trump, NATO müttefiklerini tehdit etti: Çok kötü bir gelecek bekliyor
İran'a karşı askeri operasyona katılacak mı? Almanya kararını verdi
İran'a karşı askeri operasyona katılacak mı? Almanya kararını verdi
İran, yaklaşık 12 saat aradan sonra İsrail'e füze ateşledi Tel Aviv'de şiddetli patlama sesi
İran, yaklaşık 12 saat aradan sonra İsrail'e füze ateşledi Tel Aviv'de şiddetli patlama sesi
Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşlar geçici olara askyıa alındı
Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşlar geçici olara askyıa alındı
Trump'tan uçak gemisi USS Abraham Lincoln iddiası
Trump'tan uçak gemisi USS Abraham Lincoln iddiası