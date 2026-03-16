İran'a karşı askeri operasyona katılacak mı? Almanya kararını verdi

İran'a karşı askeri operasyona katılacak mı? Almanya kararını verdi

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ülkesinin Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve İran'a yönelik saldırılar bağlamında uluslararası bir askeri operasyona katılmayacağını yineledi.

Almanya, Hürmüz Boğazı'nda uluslararası bir askeri operasyona katılmayacak

Wadephul, ARD televizyonunda yayımlanan "Bericht aus Berlin" programında yaptığı açıklamada, Almanya'nın söz konusu çatışmanın aktif bir parçası olmayacağını vurgulayarak, "Yakında bu çatışmanın aktif bir parçası olacak mıyız? Hayır." dedi.

Alman hükümetinin bu konudaki tutumunun net olduğunu belirten Wadephul, bu yaklaşımın Başbakan Friedrich Merz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius tarafından da açık şekilde dile getirildiğine işaret etti.

Dışişleri Bakanı, olası bir diplomatik müzakere sürecine dahil olmayı arzuladıklarını belirterek, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliğin kalıcı biçimde sağlanması ancak diplomatik bir çözümle ve İran ile yapılacak görüşmelerle mümkün olabileceğini aktardı.

Wadephul, Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğini sağlamaya katkıda bulunmak amacıyla başlattığı Aspides askeri misyonunun beklenen etkiyi göstermediğini belirtti.

Bu misyonun Hürmüz Boğazı'na genişletilmesinin daha fazla güvenlik sağlayıp sağlamayacağı konusunda şüpheleri olduğunu dile getiren Wadephul, Avrupa için çok önemli olan ticari taşımacılığın büyük bir kısmının Kızıldeniz'den geçmesi gerekirken, Aspides'in etkisizliği nedeniyle bunu yapamadığını ifade etti.

Johann Wadephul, bir soru üzerine petrol fiyatlarının ancak bölgedeki çatışmanın çözülmesi halinde yeniden normale döneceğini sözlerine ekledi.

İran, yaklaşık 12 saat aradan sonra İsrail'e füze ateşledi Tel Aviv'de şiddetli patlama sesi
İran, yaklaşık 12 saat aradan sonra İsrail'e füze ateşledi Tel Aviv'de şiddetli patlama sesi
Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşlar geçici olara askyıa alındı
Trump'tan uçak gemisi USS Abraham Lincoln iddiası
Abdurrahman Mustafa duyurdu: Devlet Bahçeli'den 'tebrik' telefonu
İran yeni hedefini açıkladı: Saldıracağız
Ankara'da feci kaza: 2 ölü 12 yaralı
İsrail'den Refah Sınır Kapısı kararı! O tarihte açılıyor...
Bağdat’ta havalimanına roketli saldırı
Potanın Perileri, Avustralya'ya diş geçiremedi
Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e 'Silivri diktatörlüğü' eleştirisi
İsrail'den İran’a yönelik saldırılarda F-35I jetleri devrede
Netanyahu, ölüm iddialarını video paylaşarak yalanladı