Netanyahu, ölüm iddialarını video paylaşarak yalanladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran saldırıları sırasında hayatını kaybettiği iddialarını yalanlamak için sosyal medya hesabından görüntülü bir açıklama yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın saldırıları sırasında hayatını kaybettiği yönündeki iddiaları yalanlamak amacıyla sosyal medya hesabından görüntülü bir açıklama yaptı. Bir kafede kahve siparişi verirken kaydedilen görüntülerde Netanyahu, "öldürüldüğüne" ilişkin iddialara dalga geçerek yanıt verdi.

'KAHVE İÇİN ÖLÜYORUM, HATTA HALKIM İÇİN ÖLÜYORUM'

Sosyal medyadaki iddialara değinen Netanyahu, "Kahve için ölüyorum. Hatta biliyor musunuz, halkım için ölüyorum. Onların davranışları harika." dedi.

PARMAKLARINI GÖSTERDİ

Sosyal medyadaki bir videoda konuşmasında 6 parmağı olduğu ve Netanyahu'nun öldüğü söylenerek görüntünün yapay zeka ile üretildiği iddia edilmişti.

Elini havaya kaldırarak beş parmağını gösteren Netanyahu, "Parmak sayısını saymak ister misin? İşte buradalar, görüyorsun." diyerek sağlığının yerinde olduğunu vurguladı.

'İRAN'I SERT VURUYORUZ'

Bölgedeki askeri hareketliliğe ve İran'a yönelik operasyonlara dikkat çeken Netanyahu, stratejik mesajlar verdi. Operasyonların gizliliğine işaret eden Netanyahu, "Şu an paylaşamayacağım şeyler yapıyoruz ancak İran'ı bugün de çok sert vuruyoruz. Lübnan'da da aynı şekilde devam ediyoruz." diye konuştu.

Netanyahu, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Sizin bu duruşunuz bana, hükümete, orduya ve Mossad'a güç veriyor. Dışarı çıkın, hava alın ama mutlaka korunaklı alanların yakınında olun. Cephe gerisi komutanlığının talimatlarına uymaya devam edin. Şartlar el verdikçe kısıtlamaları hafifleteceğiz."

DALGA GEÇTİ

Konuşmasının sonunda kahvesini yudumlayan Netanyahu, çevresindekilerle şakalaştı. Dalgacı bir tavırla kahvenin tadını beğendiğini belirten Netanyahu, "Kahve için teşekkürler, mükemmelmiş. Kalorileri konusunda pek emin değilim, bu biraz tehlikeli görünüyor ama tadı harika." ifadelerini kullanarak videoyu sonlandırdı.

