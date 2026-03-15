İsrail'den İran’a yönelik saldırılarda F-35I jetleri devrede

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın 16’ncı gününde İsrail Hava Kuvvetleri, İran’daki stratejik hedefleri vurmak üzere F-35I (Adir) savaş uçaklarını havalandırdı. İsrail’e özel geliştirilen ve gelişmiş radar görünmezliği teknolojisine sahip jetlerin kritik askeri noktaları hedef aldığı bildirildi.

Abone ol

SADECE İSRAİL'İN ELİNDE OLAN F-35I SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Sadece İsrail'in elinde bulunan ve gelişmiş radar görünmezliği teknolojisine sahip uçakların, bölgedeki kritik noktaları imha etmek amacıyla tam mühimmatlı olarak üslerinden ayrıldığı bildirildi.

İRAN'I VURACAKLAR

Operasyonun kapsamına ilişkin açıklamalarda bulunan İsrail ordusu, harekatın İran'ın askeri kapasitesini kısıtlamaya yönelik olduğunu vurguladı. Sosyal medya ve resmi kanallar üzerinden servis edilen görüntülerde, jetlerin ardı ardına havalandığı anlara yer verilirken, yapılan açıklamada, "F-35I jetleri bu kritik görevde aktif ve belirleyici bir rol üstlenmektedir." denildi.

F-35I (ADİR) SAVAŞ UÇAKLARI

İsrail'in "Adir" (Görkemli) olarak adlandırdığı F-35I savaş uçakları, standart F-35A modelinden farklı olarak İsrail'in kendi yazılım ve donanım sistemlerini entegre etmesine izin verilen tek özel varyanttır.

Bu uçaklar, bölgedeki gelişmiş hava savunma sistemlerini (S-300 ve S-400 gibi) etkisiz hale getirmek için özel olarak geliştirilmiş Elbit Systems yapımı yerli elektronik harp paketlerine ve İsrail üretimi mühimmatları (Spice, Python-5 gibi) taşıyabilen "tak-çalıştır" mimarisine sahip.

Ayrıca, gövdeye entegre edilebilen özel yakıt tankları sayesinde havada yakıt ikmaline ihtiyaç duymadan İran gibi uzak hedeflere ulaşabilen F-35I jetleri, sadece bir savaş uçağı değil, aynı zamanda diğer dost platformlara gerçek zamanlı veri aktaran gelişmiş bir "uçan karargâh" ve sensör ağı görevi görüyor.

SAVAŞTA CAN KAYBI 1300'Ü AŞTI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.