İran yeni hedefini açıkladı: Saldıracağız

İran Silahlı Kuvvetleri, Iran International televizyonu ile işbirliği yapan kişi ve kurumların da hedef alınabileceği uyarısında bulundu. Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, söz konusu kanalın ABD ve İsrail’in çıkarlarına hizmet ettiğini ve İran halkına karşı psikolojik savaş yürüttüğünü öne sürdü.

İran Silahlı Kuvvetleri, Iran International televizyonu ile işbirliği yapanların da hedefleri arasında yer alacağı uyarısında bulundu.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran Silahlı Kuvvetleri bünyesinde savaşı yürüten birim olan Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'nın Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, yaptığı açıklamada, "Siyonist medya kuruluşu International (İran International televizyonu), bölgedeki bazı ülkelerin uydu imkanlarını ve medya altyapısını kullanarak, suçlu Amerika ve siyonist rejimin amaçlarına hizmet etmek amacıyla İran'ın sevgili halkına karşı gerilim yaratmakta, yalan haberler uydurmakta, söylentiler yaymakta ve psikolojik savaş yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

Zülfikari, bu medya kuruluşuna destek vermeye devam edilmesi durumunda, "işbirliğini sürdürenlerin de İran'ın hedefleri arasında yer alacağı" uyarısında bulundu.

Iran International televizyonu

Tahran yönetimi, 2022 yılında, "ülkedeki rejim karşıtı protestolara ilişkin dezenformasyon mahiyetinde haberler yaptığı ve şiddet içerikli eylemler düzenleyen göstericileri teşvik ettiği" gerekçesiyle Iran International televizyonunu "terör örgütü" ilan etmiş, çalışanlarının da ülkedeki mal varlıklarına el konulacağını açıklamıştı.

Ankara'da feci kaza: 2 ölü 12 yaralı
Ankara'da feci kaza: 2 ölü 12 yaralı
İsrail'den Refah Sınır Kapısı kararı! O tarihte açılıyor...
İsrail'den Refah Sınır Kapısı kararı! O tarihte açılıyor...
Bağdat’ta havalimanına roketli saldırı
Bağdat’ta havalimanına roketli saldırı
Potanın Perileri, Avustralya'ya diş geçiremedi
Potanın Perileri, Avustralya'ya diş geçiremedi
Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e 'Silivri diktatörlüğü' eleştirisi
Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e 'Silivri diktatörlüğü' eleştirisi
İsrail'den İran’a yönelik saldırılarda F-35I jetleri devrede
İsrail'den İran’a yönelik saldırılarda F-35I jetleri devrede
Netanyahu, ölüm iddialarını video paylaşarak yalanladı
Netanyahu, ölüm iddialarını video paylaşarak yalanladı
Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni deplasmanda devirdi
Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni deplasmanda devirdi
Hulusi Akar'dan İran'dan ateşlenen füzeler ile ilgili dikkat çeken açıklama
Hulusi Akar'dan İran'dan ateşlenen füzeler ile ilgili dikkat çeken açıklama
İsrail, İran savaşında nükleer seçeneği masaya aldı
İsrail, İran savaşında nükleer seçeneği masaya aldı
İstanbul'da cenaze töreni düzenlemesi' O yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da cenaze töreni düzenlemesi' O yollar trafiğe kapatılacak
İran’dan ateşkes iddialarına yanıt: Biz asla talep etmedik
İran’dan ateşkes iddialarına yanıt: Biz asla talep etmedik