Abdurrahman Mustafa duyurdu: Devlet Bahçeli'den 'tebrik' telefonu

Suriye Türkmen Meclisi’nin Halep’in kuzeyindeki Çobanbey beldesinde düzenlenen 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan oylama sonucunda Abdurrahman Mustafa, delegelerin çoğunluğunun oyunu alarak Meclis Başkanı seçildi. Mustafa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini duyurdu.

Suriye Türkmen Meclisi (STM), Halep'in kuzeyindeki Çobanbey beldesinde düzenledikleri genel kurul toplantısında Abdurrahman Mustafa'yı Meclis Başkanı seçti.

Türkmen nüfusun yoğun yaşadığı Çobanbey beldesinde düzenlenen STM'nin 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlık seçimi yapıldı.

Genel kurulda yapılan oylama sonucunda delegelerin çoğunluğunun oyunu alan Mustafa, Suriye Türkmen Meclisi Başkanlığı görevine getirildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mustafa, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini duyurdu.

"RABBİM BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Mustafa, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dünya Türklüğü’nün kalbi, Türk Dünyası’nın Bilge Lideri Sayın Devlet Bahçeli; başkan seçilmem dolayısıyla beni az önce telefonla arayarak tebrik etti. Her zaman desteklerini yanımızda hissettiğimiz Bilge Liderimize teşekkür ederiz. Rabbim başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

