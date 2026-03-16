İsrail'den Refah Sınır Kapısı kararı! O tarihte açılıyor...

İsrail ordusuna bağlı COGAT birimi, Gazze’nin dünyaya açılan kapısı olan Refah Sınır Kapısı’nın sınırlı sayıda yayanın çift yönlü geçişine 18 Mart’ta yeniden açılacağını duyurdu.

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nden (COGAT) yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı’ndan geçişlerin kapatılmadan önceki yürürlükteki mekanizmanın işletileceği belirtildi.

REFAH SINIR KAPISI İKİ YÖNLÜ GEÇİŞLERE YENİDEN AÇILACAK

Açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın sınırlı sayıda yayanın çift yönlü geçişine 18 Mart'ta tekrar açılması kararının, ordu komuta kademesince yapılan değerlendirmeler sonrası alındığı ifade edildi.

İsrail basını, söz konusu mekanizma kapsamında Mısır'ın sınırdan geçecek kişiler listesini 24 saat önceden İsrail'e sunacağı ve İsrail'in onay vermesi halinde Filistinlilerin geçiş yapabileceğini aktarıyor.

Avrupa Birliği Refah Sınır Yardım Misyonu'nun (EUBAM Refah) bulunduğu geçiş bölgesinden Gazze Şeridi'ne giren Filistinliler, İsrail’in bölgede kurduğu "Nekaz Regavim" kontrol noktasına varmalarının ardından sorguya tabi tutuluyor.

İSRAİL, REFAH'I İRAN'A SALDIRILARI BAŞLATTIĞI GÜN KAPATMIŞTI

İsrail ordusu, 28 Şubat’ta Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı dahil tüm Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıları ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.