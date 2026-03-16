Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşlar geçici olara askyıa alındı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yakınlarındaki bir yakıt deposuna isabet eden insansız hava aracının (İHA) sebep olduğu yangın nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Dubai Hükümeti Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Dubai Uluslararası Havalimanı yakınında bir yakıt tankına isabet eden İHA nedeniyle çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı ifade edildi.

İHA saldırısı nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığı kaydedildi.

İran, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

⁠ABD-İsrail'in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Trump'tan uçak gemisi USS Abraham Lincoln iddiası
Abdurrahman Mustafa duyurdu: Devlet Bahçeli'den 'tebrik' telefonu
İran yeni hedefini açıkladı: Saldıracağız
Ankara'da feci kaza: 2 ölü 12 yaralı
İsrail'den Refah Sınır Kapısı kararı! O tarihte açılıyor...
Bağdat'ta havalimanına roketli saldırı
Potanın Perileri, Avustralya'ya diş geçiremedi
Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'e 'Silivri diktatörlüğü' eleştirisi
İsrail'den İran'a yönelik saldırılarda F-35I jetleri devrede
Netanyahu, ölüm iddialarını video paylaşarak yalanladı
Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni deplasmanda devirdi
Hulusi Akar'dan İran'dan ateşlenen füzeler ile ilgili dikkat çeken açıklama
