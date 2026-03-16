Hamaney hakkında dünyanın konuştuğu iddia! Gizlice oraya götürülmüş

İran dini lideri Ali Hamaney'in ölümünden sonra yerine oğlu Mücteba Hamaney getirilmişti. Babasının hayatını kaybettiği saldırıda yaralandığı belirtilen Mücteba Hamaney'in gizlice Rusya'ya götürüldüğü dünya kamuoyunda kısa sürede gündem oldu. Hamaney'in Rusya'da ameliyat edildiği de iddia edildi. İşte detaylar.

ABD-İsrail ve İran savaşı 17. gün yaşanıyor. Dini lider Ali Hamaney’in hayatını kaybettiği 28 Şubat’taki ilk saldırıyla alakalı yeni bir gelişme yaşandı. Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından yeni dini lider olarak oğlu Mücteba Hamaney seçilmişti. İran kamuoyuna görüntü vermeyen yeni liderin, savaşın 13’üncü gününde devlet televizyonundan yayınlanan metinle yalnızca bir açıklama yaptığı biliniyor.

"HAMANEY RUSYA'YA GÖTÜRÜLDÜ" İDDİASI

İsrail medyası i24News’ün haberine göre, Hamaney’e yakın üst düzey bir kaynak Kuveyt medyasına konuşarak, yeni liderin perşembe günü askeri uçakla Moskova’ya götürüldüğünü ve burada başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirtti.

"PUTİN İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA KARAR ALINDI"

Mücteba Hamaney’in bacaklarından yaralandığı ve Rusya’ya götürülme kararının Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasındaki telefon görüşmesinden sonra alındığı iddia edildi. Ayrıca Hamaney’in devlet televizyonundan yapılan ilk açıklamasının, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani tarafından hazırlandığı öne sürüldü.

"GİZLİCE GÖTÜRÜLMÜŞ"

Öte yandan Hamaney'in öldüğü iddialarıyla ilgili TGRT Haber'de konuşan Gazeteci Ramazan Bursa da kısa sürede dünya gündeminde tartışmalara neden olan 'Rusya' iddiasına değindi. Bursa, "Mücteba Hamaney Rusya'ya gizlice götürülmüş. Yaralandığı için orada ameliyat yapılmış. Şu anda hala orada, Rusya'da tedavisi devam ediyormuş. Bu iddia yavaş yavaş dolaşıma girdi" ifadelerini kullandı.