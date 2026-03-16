İran saldırıları sonrası kritik açıklama: İhraç edecek petrolümüz kalmadı

İran saldırıları sonrası kritik açıklama: İhraç edecek petrolümüz kalmadı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Irak Petrol Bakanlığı’nın ülkenin güney sahalarındaki üretim kaybını telafi etmek için Ceyhan Limanı üzerinden günlük 300 bin varil petrol ihraç etme teklifini reddederek, "Saldırılar nedeniyle üretim tamamen durdu ve ihraç edilecek petrol kalmadı" dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Irak Petrol Bakanlığı’nın ülkenin güney sahalarındaki üretim kaybını telafi etmek için Ceyhan Limanı üzerinden günlük 300 bin varil petrol ihraç etme teklifini reddetti. IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Federal Petrol Bakanlığı, sorunun gerçek boyutlarını kasten görmezden gelmekte ve gerçekleri çarpıtarak Erbil’e asılsız suçlamalar yöneltmektedir" denildi.

İRAN SALDIRILARI SONRASI IKYB'DEN 'PETROL ÜRETİMİ DURDU' AÇIKLAMASI

Bakanlık, Irak yönetiminin ocak ayının başından bu yana "ASYCUDA" gümrük sistemini bahane ederek bölgeye "boğucu bir ekonomik abluka" uyguladığını ve bu durumun tüccarların dövize erişimini engellediği için ticari hayatı felç ettiği ifade edildi.

"BAĞDAT HÜKÜMETİ BU SALDIRILARI ENGELLEMEK İÇİN PARMAĞINI BİLE KIPIRDATMIYOR"

Bölgedeki petrol sahaları ve rafinerilerin "yasa dışı milis gruplar" tarafından hedef alındığı belirtilen açıklamada, "Saldırılar nedeniyle üretim tamamen durdu ve ihraç edilecek petrol kalmadı. Bağdat hükümeti bu saldırıları engellemek için parmağını bile kıpırdatmıyor. Üstelik bu saldırıları gerçekleştiren bazı unsurlar, maaşlarını ve silahlarını bizzat Bağdat’tan alıyor" denildi.

IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı, petrol krizini çözmek için defalarca diyalog çağrısı yaptıklarını ancak Bağdat’ın yapıcı bir adım atmadığını belirterek, teknik ekiplerin mevcut anlaşmazlıkları çözmek ve ulusal çıkarlar doğrultusunda hızlı bir çözüme ulaşmak için acil müzakerelere hazır olduğunu yineledi.

