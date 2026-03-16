Sergen Yalçın maç sonunda fenalaştı! Basın toplantısına katılamadı

Beşiktaş’ın Gençlerbirliği karşısında 2-0 kazandığı maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın, rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısına katılamadı. Sergen Yalçın'ın yerine kameraların karşısına geçen Murat Kaytaz, Yalçın'a soyunma odasında serum bağlandığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de çıkışına devam eden Beşiktaş, Ankara'da Gençlerbirliği engeline takılmazken, karşılaşmanın ardından gözler teknik direktör Sergen Yalçın'ı aradı.

Sahadaki büyük zaferin ardından yayıncı kuruluşun flaş röportaj alanına gelmesi beklenen başarılı teknik adamın yayın çadırında olmaması kısa süreli bir paniğe neden oldu. Gerçek ise dakikalar sonra ortaya çıktı.

Sergen Yalçın'ın yerine kameraların karşısına geçen Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, deneyimli çalıştırıcının sağlık durumu hakkında spor kamuoyunu aydınlatan ilk bilgileri paylaştı.

Yalçın'ın büyük bir fedakarlık örneği göstererek maça çıktığını belirten Kaytaz, şu ifadeleri kullandı:

"Hocamızın maalesef biraz rahatsızlığı var. Dün gece aniden ağır bir halsizlik geldi. Buna rağmen bu kritik virajda takımını yalnız bırakmak, çocukları sahipsiz bırakmak istemedi ve kulübedeki yerini aldı. Ancak maçın ardından durumu biraz daha ağırlaştı, şimdi içeride yine serum bağlandı ve dinleniyor."

Sahada takımını bir an olsun yalnız bırakmayan ve 90 dakika boyunca ayakta kalarak mücadeleyi yöneten Sergen Yalçın'ın bu aidiyet duygusu, Siyah-Beyazlı taraftarlardan sosyal medyada büyük alkış topladı. Başarılı çalıştırıcının kısa süre içinde toparlanarak takımının başında idmanlara devam etmesi bekleniyor.