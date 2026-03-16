Murat Ülker o sektörden çekiliyor! Fabrikayı satıyor

Yıldız Holding, 2013 yılından bu yana işletmeciliğini yaptığı Adapazarı Şeker Fabrikası’nın satışı için Bor Şeker ile ön protokol imzaladı. Devir işleminin tamamlanmasıyla beraber Yıldız Holding'in şeker sektöründeki varlığı sona ermiş olacak.

Gıda sektöründe çok sayıda markayı bünyesinde barındıran Yıldız Holding, 13 yıldır işlettiği Adapazarı Şeker Fabrikası'nı satıyor. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, fabrikanın satışı için Yıldız Holding ve Bor Şeker arasında bir ön protokol imzalandığı duyurulurken, devir işleminin bedeline ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Bor Şeker tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ön protokolün tarafların niyetini ortaya koyduğu ve sürecin nihai ve bağlayıcı pay devir sözleşmesi ile sonuçlanmasının beklendiği belirtildi. Hisse devri tamamlandığında fabrikanın operasyonel faaliyetlerinin devralınmasına ilişkin süreçlerin de netleşeceği ifade edilirken, görüşmelerin halen sürdüğü kaydedildi.

SEKTÖRDEN ÇIKMIŞ OLACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Yıldız Holding, Adapazarı Şeker Fabrikası'nın satışının tamamlanması halinde şeker üretiminden de tamamen ayrılmış olacak.

GÖRÜŞMELER OCAK AYINDA BAŞLADI

Bor Şeker tarafından yapılan açıklamada satın alma sürecine ilişkin görüşmelerin aslında 31 Ocak 2026 tarihinde başladığı bildirildi. Ancak sürecin stratejik nedenlerle kamuoyuna hemen açıklanmadığı ifade edildi. Şirketin çıkarlarının korunması ve hisse değerinde oluşabilecek spekülatif hareketlerin önüne geçilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında içsel bilginin açıklanmasının geçici olarak ertelendiği kaydedildi.

