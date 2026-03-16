BIST 13.093
DOLAR 44,19
EURO 50,57
ALTIN 7.134,62
HABER /  POLİTİKA

Yusuf Tekin'den Özgür Özel'in kreş iddiasına yanıt: Yapmaya devam edeceğim

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kendisi hakkında İBB kreşlerini kapattırmaya çalıştığını iddia eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi. Tekin, "O lafı neresinden anlıyor bilmiyorum ama kapatmaya falan çalışmıyoruz. Hukuktan bir şeyler kaçırmaya çalışan insanlara engel olmaya çalışıyorum. LGBT'lilere bu kreşlerde ders verdiren zihniyetten çocukları korumaya çalışıyorum. Yaptığım, yapmaya çalıştığım şey bu. Siz ne kadar rahatsız olursanız olun ben bunları yapmaya devam edeceğim." dedi.

Abone ol

Bakan Tekin, Cihannüma Derneği İstanbul Temsilciliğince Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cihannüma İstanbul Sahur Meclisi Programı'nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in suçlamalarına yanıt verdi.

Özel'in açıklamalarına değinen Tekin, "Beni neyle itham ediyor biliyor musunuz? Toplumu kutuplaştırmakla. Ben anlamıyorum, toplumun yüzde 98'i Müslüman diyoruz, ben Müslümanların geleneklerine, milletin değerlerine uygun bir biçimde ramazan ayını kutlayalım deyince toplumu kutuplaştırmış oluyorum. Sayın Özel, ben size söyleyeyim kutuplaştırmak ne demektir biliyor musunuz? İstanbullunun parasını çarçur eden belediye başkanının arkasından toplumu germek, toplumu kutuplaştırmaktır. Toplumu kutuplaştırmayı, hırsızın arkasından toplumu tedirgin etmekte arayacaksınız." diye konuştu.

"O lafı neresinden anlıyor"

Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başka bir şey daha söylemiş bugün. Benim için diyor ki, 'İşi gücü bırakmış İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kreşleri kapatmaya çalışıyor.' Anlama özürlü herhalde bu arkadaş. Ben açık açık söylüyorum. Ben diyorum ki topluma, çocuklara, gençlere hizmet eden herkes baş tacıdır ama bunu yaparken kurallara, kanunlara uygun davranacaksınız.

Eğer bir şeyi kaçırmıyorsanız, eğer illegal bir şey yapmıyorsanız, gelin Milli Eğitim Bakanlığından izin alın, izin aldıktan sonra biz size destek olalım. Benim söylediğim şey bu. O lafı neresinden anlıyor bilmiyorum ama kapatmaya falan çalışmıyoruz. Hukuktan bir şeyler kaçırmaya çalışan insanlara engel olmaya çalışıyorum. LGBT'lilere bu kreşlerde ders verdiren zihniyetten çocukları korumaya çalışıyorum. Yaptığım, yapmaya çalıştığım şey bu. Siz ne kadar rahatsız olursanız olun ben bunları yapmaya devam edeceğim."

Kendisinin milletin değerlerini egemen kılmaya çalışan biri olduğunu aktaran Tekin, "Her türlü milli birliğe, beraberliğe, vatanseverliğe, yardımseverliğe hizmet edeceğim. Bu milletin değerlerine hizmet edeceğim. Arkamda beni destekleyen, bana kavli ve fiili dualarıyla destek olan milyonlar var. Ben herkese teşekkür ediyorum." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
