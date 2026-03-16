Trump’ın Çin ziyareti ertelenecek mi?

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yapmayı planladığı ziyaretin tehlikede olmadığını ancak ertelenmesinin mümkün olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinin tehlikede olmadığını ancak ertelemenin olası olduğunu söyledi.

Fox News'e konuşan Leavitt, Trump'ın Çin'i ziyaret edip Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme olasılığı ile ilgili "Toplantının tehlikede olduğunu düşünmüyorum, ancak toplantının ertelenmesi oldukça mümkün" dedi.

Leavitt "Şu anda bunlar liderler arasında gerçekleşen görüşmeler. Eğer ziyaret ertelenirse, Beyaz Saray bu tarihleri ​​çok yakında açıklayacak" dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI DÜĞÜMÜ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Trump'ın Çin'e gerçekleştirmesi planlanan ziyaretin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin kararın Pekin'in Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardım etme talebine verdiği yanıtla bağlantılı olmadığını açıkladı.

Paris'te Çinli yetkililerle yürüttüğü ve "çok iyi" geçtiğini belirttiği ekonomi görüşmelerinin ardından konuşan Bessent, "Toplantılar ertelenirse, bunun nedeni Hürmüz Boğazı olmayacak. Eğer yeniden planlanırsa, bu lojistik nedenlerden ötürü olacak" dedi. Bessent, Trump’ın İran’la süren savaş sırasında Washington’da kalıp savaş çabalarını koordine etmeyi tercih edebileceğini belirtti.

Trump, Financial Times'a verdiği röportajda ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle fiilen kapanan Hürmüz Boğazı'nın açılması için Çin'den destek aradığını belirterek Şi ile yapılacak zirvenin ertelenebileceğine işaret etmişti.