İstiklal Marşı’nın Arapça okunmasına soruşturma başlatıldı

İstiklal Marşı’nın Arapça okunmasına soruşturma başlatıldı

Mehmet Akif Ersoy'u anma ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda İstiklal Marşı'nın öğrenciler tarafından Arapça olarak okunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Türkiye'de her 12 Mart'ta olduğu gibi yine İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nde, birçok program düzenlendi.

Düzenlenen bu programlardan en dikkati çeken ise Karaman'da oldu. 

Karaman’da Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından, Piri Reis Kültür Merkezi’nde program düzenlendi.

KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

ARAPÇA İSTİKLAL MARŞI

Öğrenciler, İstiklal Marşı'nın bir bölümünü Arapça seslendirdi.

Arapça İstiklal Marşı, tepkilere neden oldu.

ARAPÇA İSTİKLAL MARŞI'NA TEPKİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere tepki gösterenler, Karaman'ın 'Türkçe'nin başkenti' olarak kabul edildiğini ve yapılanın bu duruma yakışmadığını ifade etti. Olay sosyal medyada geniş yankı buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karaman Valiliği, İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasının Arapça okunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında gerçekleştirilen programda, açılışta iki kıtası marş olarak Türkçe okunan ancak sonrasında program içeriğinde yer alan İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasının Arapça, sonraki sekiz kıtasının Türkçe olarak okunmasına ilişkin görüntüler kamuoyuna yansımıştır.

Söz konusu programla ilgili olarak, kamuoyunda tepki alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla, programı hazırlayan okul yöneticileri ve sorumlular hakkında Valiliğimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır.

