AB'den İranlı 16 yetkili ve 3 kuruluşa yeni yaptırım

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle İranlı 16 yetkili ve 3 kuruluşa yönelik yaptırım kararı alındığını bildirdi.

AB Konseyi'den yapılan açıklamada, yeni yaptırımlarla İran'da ocak ayında düzenlenen "protestoların bastırılmasında kilit rol oynayan" kişi ve kuruluşların hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, yaptırım listesine alınan 16 yetkili arasında İran İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Hukuk Uygulama İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı'nın yanı sıra Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO) bazı komutanları ve yargı erkinden yetkililerin bulunduğu kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, 3 kuruluşun arasında da güvenlik güçleri tarafından vatandaşların izlenmesi için kullanıldığı öne sürülen Nazer adlı mobil uygulamayı geliştirmekten sorumlu İranlı şirket ve DMO'nun iki bölgedeki yerel komutanlıklarının bulunduğu belirtildi.

Yaptırım listesine alınan kişi ve kuruluşların AB'deki varlıkları dondurulurken, AB vatandaşları ve şirketlerinin bu kişi ve kuruluşlara fon veya ekonomik kaynak sağlaması yasaklandı.

Listede yer alan kişilere ayrıca AB ülkelerine giriş veya AB topraklarından transit geçiş yasağı uygulanıyor.

Bugünküler dahil AB'nin İran'a yönelik insan hakları yaptırımları kapsamında toplamda 263 kişi ve 53 kuruluşa kısıtlama uygulanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de 27'nci hafta heyecanı başlıyor! İki takımın maçı ertelendi
Süper Lig'de 27'nci hafta heyecanı başlıyor! İki takımın maçı ertelendi
Lübnan: İsrail saldırılarında ölü sayısı 886'ya çıktı
Lübnan: İsrail saldırılarında ölü sayısı 886'ya çıktı
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Lübnan saldırılarına tepki
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Lübnan saldırılarına tepki
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ile telefonda görüştü
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ile telefonda görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı
ABD ve Çin ticaret tarifelerinde anlaşmaya vardı
ABD ve Çin ticaret tarifelerinde anlaşmaya vardı
Donald Trump, Hürmüz Boğazı için yardım istedi
Donald Trump, Hürmüz Boğazı için yardım istedi
Devlet Bahçeli'den İslam dünyasına çağrı: Ankara ile Tahran’ın ufku aynı yöne bakmaktadır
Devlet Bahçeli'den İslam dünyasına çağrı: Ankara ile Tahran’ın ufku aynı yöne bakmaktadır
Okan Buruk Liverpool maçı için 11’i belirledi
Okan Buruk Liverpool maçı için 11’i belirledi
Trump’ın Çin ziyareti ertelenecek mi?
Trump’ın Çin ziyareti ertelenecek mi?
Rusya'dan İran, ABD ve İsrail'e savaş uyarısı: TürkAkım tepkisi
Rusya'dan İran, ABD ve İsrail'e savaş uyarısı: TürkAkım tepkisi
Öldüğü söylenen Netanyahu'dan yeni video
Öldüğü söylenen Netanyahu'dan yeni video