CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel dahil 5 kişi tutuklandı

“Rüşvet” ve “irtikap” suçlamalarıyla gözaltına alınan, aralarında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de bulunduğu 5 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kuşadası Belediyesiyle bağlantılı soruşturmada tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile MASAK tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketlerinin değerlendirilmesi sonucu, "rüşvet" ve "irtikap" suçlarının işlendiği belirlenmişti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, 13 Mart'ta Aydın, İzmir ve Antalya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kuşadası Belediyesiyle bağlantılı "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Ömer Günel, Mustafa Burak Gündeş, Meral Celep, Ferdi Zenginoğlu ve Hüseyin Kabasakal tutuklama, Ahmet Taşkan ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de bulunduğu 5 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.

Tutuklanan isimler arasında, Ferdi Zenginoğlu, Hüseyin Kabasakal, Meral Celep ve Mustafa Burak Gündeş de bulunuyor.

Ahmet Taşkan ise adli kontrolle serbest bırakıldı.