Almanya'dan Hürmüz Boğazı kararı! Açıkladılar...

Orta Doğu’da İran ile ABD-İsrail hattındaki gerilim sürerken Almanya’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer güvenliğinin askeri yollarla sağlanmasına Almanya’nın katılmayacağını ve Orta Doğu’daki savaşın NATO’nun sorumluluğunda olmadığını belirtti.

Orta Doğu’da İran ile ABD-İsrail hattı alev alev. Savaş birçok ülkeye sıçrarken Almanya’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hürmüz Boğazı’nda askeri müdahale tartışmalarına ilişkin Almanya’nın savaşa katılmayacağını duyurdu.

“BU NATO'NUN MESELESİ DEĞİL"

Merz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer güvenliğinin askeri yollarla sağlanmasına katılmayacaklarını belirterek savaşın NATO'nun sorumluluğunda olmadığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasına askeri yollarla katılmayacağız. Orta Doğu'daki savaş NATO'nun konusu değildir. Bu nedenle Almanya askeri olarak müdahil olmayacaktır."

