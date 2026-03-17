İran ile ABD arasında gizli iletişim iddiası

İran ile ABD arasında gizli iletişim iddiası

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile doğrudan iletişim kurarak savaşı sona erdirmeye yönelik mesajlar gönderdiği iddia edildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile doğrudan iletişim halinde olduğu ve savaşı sona erdirmeye odaklanan mesajlar gönderdiği iddia edildi.

Amerikan Axios haber platformunun ismini vermek istemeyen bir ABD'li yetkiliye ve konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Witkoff ve Arakçi arasında doğrudan iletişim kanalı kuruldu.

ABD'li yetkili ve kaynak, bu kanal aracılığıyla Arakçi'nin Witkoff'a, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve karşılıklı saldırılarla devam eden savaşı sona erdirmeye yönelik mesajlar attığını öne sürdü. 

ABD, İRAN İLE KONUŞMADI

İletişim kurmaya çalışan tarafın Arakçi olduğunu ileri süren ABD'li yetkili, ancak ABD'nin İran ile "konuşmadığını" ileri sürdü.

Haberde, ABD’li yetkilinin ve konu hakkında bilgi sahibi kaynağın, kaç mesaj alışverişi yapıldığı ya da bu mesajların içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi vermediği aktarıldı.

İRAN'IN TAZMİNAT TALEBİ REDDEDİLDİ

Haberde, başka bir ABD'li yetkilinin İran'ın barış anlaşmasının parçası olarak "tazminat" talebini reddettiğini aktardığı öne sürüldü. Aynı yetkilinin Trump'ın İran'ın dünyanın geri kalanıyla bütünleşmesine ve petrolünden gelir elde etmesine izin verecek bir anlaşmaya açık olduğunu söylediği iddia edildi.

