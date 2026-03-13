BIST 13.286
DOLAR 44,19
EURO 50,88
ALTIN 7.244,92
HABER /  GÜNCEL  /  YOL DURUMU

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Abone ol

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu'nun Malkara istikametindeki bakım-onarım çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı, diğer şeritlerden sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı 0-1. kilometrelerinde orta refüjde yürütülen aydınlatma çalışması sebebiyle 22.00-05.00 saatlerinde orta ve sol şeritler kontrollü şekilde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden gerçekleştirilecek.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları 2-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 0-62. kilometrelerinde peyzaj çalışmaları dolayısıyla saat 17.00'ye kadar bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 31-33. kilometrelerinde heyelan sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden çift yönlü izin veriliyor.

Vezirhan-Gölpazarı şehir geçişi-Taraklı yolunun 25-26. kilometreleri Taraklı-Vezirhan istikametinde ulaşım, yapım çalışmaları nedeniyle servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kağızman-Tuzluca yolunun 19-20. kilometreleri yol yapım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Tokat depremi sonrası Ercan o illeri tek tek saydı: 7.0'a kadar ulaşabilir!
Tokat depremi sonrası Ercan o illeri tek tek saydı: 7.0'a kadar ulaşabilir!
Medipol Sağlık Grubu'nda şifa buldu! Yatalak kalırsın denmişti, şimdi yeniden yürüyor
Medipol Sağlık Grubu'nda şifa buldu! Yatalak kalırsın denmişti, şimdi yeniden yürüyor
Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'ten Polonya'da zafer
Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'ten Polonya'da zafer
Bakan Uraloğlu'ndan Tokat'ta meydana gelen depreme ilişkin açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan Tokat'ta meydana gelen depreme ilişkin açıklama
Anadolu Efes son saniye basketiyle Bayern Münih'i yendi
Anadolu Efes son saniye basketiyle Bayern Münih'i yendi
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı
Irak'ta Peşmerge-Fransız askeri üssüne saldırı 1 Fransız askeri öldü 7 yaralı
Irak'ta Peşmerge-Fransız askeri üssüne saldırı 1 Fransız askeri öldü 7 yaralı
Petrol krizi sonrası ABD'den Rus petrolüne geçici izin
Petrol krizi sonrası ABD'den Rus petrolüne geçici izin
İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerilerine füze saldırısı
İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerilerine füze saldırısı
Son anket sonuçları AK Partili Faruk Acar AK Parti ve CHP'nin oy oranını açıkladı
Son anket sonuçları AK Partili Faruk Acar AK Parti ve CHP'nin oy oranını açıkladı
Tahran'da patlama sesleri duyuldu
Tahran'da patlama sesleri duyuldu