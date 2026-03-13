BIST 13.286
DOLAR 44,19
EURO 50,88
ALTIN 7.244,92
HABER /  SPOR

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turunda 8 karşılaşma oynandı.

Abone ol

Ligde 18-19 Mart'ta oynanacak rövanş maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.

Son 16 turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Panathinaikos (Yunanistan) - Real Betis (İspanya): 1-0

Stuttgart (Almanya) - Porto (Portekiz): 1-2

Bologna (İtalya) - Roma (İtalya): 1-1

Lille (Fransa) - Aston Villa (İngiltere): 0-1

Ferencvaros (Macaristan) - Braga (Portekiz): 2-0

Genk (Belçika) - Freiburg (Almanya): 1-0

Celta Vigo (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa): 1-1

Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 0-1

ÖNCEKİ HABERLER
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı
Irak'ta Peşmerge-Fransız askeri üssüne saldırı 1 Fransız askeri öldü 7 yaralı
Irak'ta Peşmerge-Fransız askeri üssüne saldırı 1 Fransız askeri öldü 7 yaralı
Petrol krizi sonrası ABD'den Rus petrolüne geçici izin
Petrol krizi sonrası ABD'den Rus petrolüne geçici izin
İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerilerine füze saldırısı
İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerilerine füze saldırısı
Son anket sonuçları AK Partili Faruk Acar AK Parti ve CHP'nin oy oranını açıkladı
Son anket sonuçları AK Partili Faruk Acar AK Parti ve CHP'nin oy oranını açıkladı
Tahran'da patlama sesleri duyuldu
Tahran'da patlama sesleri duyuldu
İran'dan İsrail'e füze yağmuru 59 kişi yaralandı
İran'dan İsrail'e füze yağmuru 59 kişi yaralandı
Drogsan İlaçları’nda bayrak değişimi
Drogsan İlaçları’nda bayrak değişimi
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
ABD Merkez Komutanlığı: Yakıt ikmal uçağı Irak'a düştü
ABD Merkez Komutanlığı: Yakıt ikmal uçağı Irak'a düştü
DMM'den THY iddialarına yalanlama
DMM'den THY iddialarına yalanlama
THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiaları yalanlandı
THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiaları yalanlandı