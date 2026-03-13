BIST 13.286
İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerilerine füze saldırısı

İran silahlı kuvvetleri tarafından İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerilerine füze saldırısı düzenlendiği öne sürüldü.

İran Öğrenci Haber Ajansı (SNN), Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerilerine füze saldırısı düzenlendiği ve bu saldırıların birkaç saat süreceği belirtildi.

