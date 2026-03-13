BIST 13.286
Tokat depremi sonrası Ercan o illeri tek tek saydı: 7.0'a kadar ulaşabilir!

Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem çevre panik yarattı. Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa dökülürken, kimse evlerine girmedi. Meydana gelen depremi değerlendiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sarsıntının bir öncü olması durumunda ana depremin 7,0 büyüklüğüne kadar çıkabileceği uyarısında bulunurken; etkilenebilecek illeri de tek tek saydı.

Tokat'ta gece saatlerinde meydana gelen deprem panik yarattı. AFAD 'ın 5.5 büyüklüğünde olduğunu duyurduğu deprem çevre illerde de hissedilirken, vatandaşlar sokağa döküldü. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşen sarsıntı sonrası değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bölgenin sismik gerginliğine dikkat çekti.

"YIKIM EŞİĞİNİN ALTINDA KALDI"

Ercan, depremin büyüklüğünün bölgedeki yapı stoğu için henüz "öldürücü" seviyede olmadığını belirtti:

• Eşik Değer: Bölgedeki yıkım eşiğinin 5,9 ile 6,0 arasında değiştiğini belirten Ercan, 5,5’lik sarsıntının yığma taş yapılar dışında büyük bir yıkıma yol açmayacağı kanısında olduğunu ifade etti.

• Sığ Odaklı: Depremin 6,5 km gibi sığ bir derinlikte olması nedeniyle Samsun'dan Erzincan'a kadar geniş bir alanda güçlü hissedilmesinin normal olduğunu vurguladı.

KRİTİK SORU: ANA DEPREM Mİ, ÖNCÜ MÜ?

Depremin karakteristiği üzerine iki farklı senaryo çizen Ercan, şu olasılıkları paylaştı:

• Senaryo 1 (Ana Deprem): Eğer bu sarsıntı ana deprem ise, ardından en fazla 4,5 büyüklüğünde artçılar gelir ve süreç 3-4 hafta içinde sönümlenir.

"7.0 BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR ULAŞABİLİR"

• Senaryo 2 (Öncü Deprem): Eğer bu bir öncü deprem ise, ana deprem büyüklüğü 6,4 ile 7,0 arasına kadar ulaşabilir. Ercan, bölgenin tarihsel olarak bu büyüklükte deprem üretme kapasitesine sahip olduğunu hatırlattı.

TEHLİKE ALTINDAKİ BÖLGELER

Ercan, Tokat'ta Erbaa, Niksar ve Reşadiye arasının oldukça gergin olduğunu belirterek tehlike altındaki bölgeleri sıraladı:

• Batı Hattı: Amasya, Merzifon, Dodurga, Oğuzlar, Ladik, Havza ve Çankırı.

• Doğu Hattı: Ordu-Mesudiye, Sivas-Suşehri, Koyulhisar, Erzincan-Refahiye ve Tercan hattı boyunca gerginlik uzanıyor.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: "DEPREM SANAYİSİ KURULMALI"

Depremle mücadelede bilimin ve ekonominin gücüne vurgu yapan Ercan, Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısını "deprem sanayisine" de taşıması gerektiğini söyledi. Her yapı için "Yer-Yapı Güvenlik Belgesi" istenmesi gerektiğini savunan Ercan, özellikle dar gelirli vatandaşların güvenli konutlara (TOKİ gibi) geçiş yapmasının hayat kurtaracağını ifade etti.

