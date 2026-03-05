BIST 13.118
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 16-17. kilometrelerindeki üstyapı çalışması nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve orta şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım, sol şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit ulaşıma kapatıldığından trafik akışı sol şeritten sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 1-2. kilometrelerinde viyadük genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bursa-Yenişehir Havalimanı yolunun 0-1. kilometrelerindeki sağ taşıması, Yenişehir-Havalimanı istikameti yol yapım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Havalimanı-Yenişehir istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Elmalı-Finike yolunun 0-58. kilometrelerinde yol yapım yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Tokat-Niksar yolunun 41-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı Kavşağı-Gümüşova kesimindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacak.

Ermenek-Mut yolunun 33-34. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle 10.00-16.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergah olarak Ermenek-Bucakkışla-Karaman-Mut yolu kullanılacak.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

