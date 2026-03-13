BIST 13.286
DOLAR 44,19
EURO 50,88
ALTIN 7.244,92
HABER /  SPOR

Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'ten Polonya'da zafer

Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'ten Polonya'da zafer

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk deplasmanda Lech Poznan'ı 3-1 mağlup etti.

Abone ol

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının son 16 turunda 8 karşılaşma yapıldı.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, sahasında İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'ya 3-1 yenildi.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise deplasmanda Lech Poznan'ı 3-1 mağlup etti.

Ligde 19 Mart'ta oynanacak rövanş müsabakalarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.

Son 16 turu ilk maçlarından alınan sonuçlar şöyle:

Lech Poznan (Polonya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-3

AZ Alkmaar (Hollanda) - Sparta Prag (Çekya): 2-1

Samsunspor - Rayo Vallecano (İspanya): 1-3

Rijeka (Hırvatistan) - Strasbourg (Fransa): 1-2

Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Fiorentina (İtalya) - Rakow (Polonya): 2-1

Celje (Slovenya) - AEK (Yunanistan): 0-4

Sigma Olomouc (Çekya) - Mainz 05 (Almanya): 0-0

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Uraloğlu'ndan Tokat'ta meydana gelen depreme ilişkin açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan Tokat'ta meydana gelen depreme ilişkin açıklama
Anadolu Efes son saniye basketiyle Bayern Münih'i yendi
Anadolu Efes son saniye basketiyle Bayern Münih'i yendi
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı
Irak'ta Peşmerge-Fransız askeri üssüne saldırı 1 Fransız askeri öldü 7 yaralı
Irak'ta Peşmerge-Fransız askeri üssüne saldırı 1 Fransız askeri öldü 7 yaralı
Petrol krizi sonrası ABD'den Rus petrolüne geçici izin
Petrol krizi sonrası ABD'den Rus petrolüne geçici izin
İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerilerine füze saldırısı
İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerilerine füze saldırısı
Son anket sonuçları AK Partili Faruk Acar AK Parti ve CHP'nin oy oranını açıkladı
Son anket sonuçları AK Partili Faruk Acar AK Parti ve CHP'nin oy oranını açıkladı
Tahran'da patlama sesleri duyuldu
Tahran'da patlama sesleri duyuldu
İran'dan İsrail'e füze yağmuru 59 kişi yaralandı
İran'dan İsrail'e füze yağmuru 59 kişi yaralandı
Drogsan İlaçları’nda bayrak değişimi
Drogsan İlaçları’nda bayrak değişimi
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem