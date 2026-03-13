ABD Merkez Komutanlığı: Yakıt ikmal uçağı Irak'a düştü

ABD Merkez Komutanlığı, bir ABD KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak’ın batısında düştüğünü açıkladı. Açıklamada olayın Destansı Öfke Operasyonu sırasında dost hava sahasında meydana geldiği ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) bir ABD KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak'ın batısına düştüğünü bildirdi.

'BİR ABD KC-135 YAKIT İKMAL UÇAĞI IRAK'IN BATISINA DÜŞTÜ'

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "CENTCOM, bir ABD KC-135 yakıt ikmal uçağının düştüğünün farkındadır. Olay, Destansı Öfke Operasyonu sırasında dost hava sahasında meydana gelmiştir ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Olayda iki uçak yer almıştır. Uçaklardan biri Irak'ın batısında düşmüş, ikincisi ise güvenli bir şekilde iniş yapmıştır." ifadelerine yer verildi.