BIST 13.286
DOLAR 44,19
EURO 50,94
ALTIN 7.215,13
HABER /  GÜNCEL

THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiaları yalanlandı

THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiaları yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarında Türk Hava Yolları'na ilişkin iddiaların dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada Türk Hava Yolları'nın devlet bütçesinden kaynak almadığı, gelirini kendi faaliyetleriyle oluşturduğu bilgisi paylaşıldı.

THY'nin Borsa İstanbul'da işlem gören ve bağımsız denetime tabi olan halka açık bir şirket olduğu vurgulandı.

"SÖYLEM VE PAYLAŞIMLAR DEZENFORMASYONDUR"

THY'nin kamuya ve genel bütçeye herhangi bir mali yük oluşturmadığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Buna rağmen THY'yi kamu bütçesiyle finanse ediliyormuş gibi gösteren ve birbiriyle ilgisiz kalemleri yan yana getirerek Türkiye'nin en güçlü uluslararası markalarından biri olan THY'yi hedef alan söylem ve paylaşımlar dezenformasyondur. Kamuoyunun bu tarz içerik, söylem ve paylaşımlara itibar etmemesi rica olunur.

THY
ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig’de 22 yıl sonra kadın hakem görev yapacak
Süper Lig’de 22 yıl sonra kadın hakem görev yapacak
İlber Ortaylı yoğun bakımda entübe edildi
İlber Ortaylı yoğun bakımda entübe edildi
Netanyahu’dan Lübnan hükümetine tehdit
Netanyahu’dan Lübnan hükümetine tehdit
Ağrı'da köy okulundaki öğretmenler öğrencileri için iftar sofrası hazırladı
Ağrı'da köy okulundaki öğretmenler öğrencileri için iftar sofrası hazırladı
TFF'den yabancı VAR kararı! Resmen açıklandı...
TFF'den yabancı VAR kararı! Resmen açıklandı...
İstanbul'da kaçak silah ticareti operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
İstanbul'da kaçak silah ticareti operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres sergi gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres sergi gezdi
Samsunspor Konferans Ligi'nde avantajı rakibe kaptırdı
Samsunspor Konferans Ligi'nde avantajı rakibe kaptırdı
ABD'li Senatörden Trump'a İsrail eleştirisi: Mantıklı açıklaması yok
ABD'li Senatörden Trump'a İsrail eleştirisi: Mantıklı açıklaması yok
BAE: İran'dan fırlatılan 10 balistik füze ve 26 İHA engellendi
BAE: İran'dan fırlatılan 10 balistik füze ve 26 İHA engellendi
Emeklilere ÖTV'siz otomobil için yasa teklifi Meclis'te
Emeklilere ÖTV'siz otomobil için yasa teklifi Meclis'te
ABD'de sinagogda silahlı saldırı
ABD'de sinagogda silahlı saldırı