DMM'den THY iddialarına yalanlama

DMM'den THY iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada Türk Hava Yolları hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, THY’nin devlet bütçesinden kaynak almadığı, gelirini kendi faaliyetlerinden elde eden ve Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık bir şirket olduğu vurgulandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada Türk Hava Yolları hakkında ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı. 

"İDDİALAR DEZENFORMASYON İÇERMEKTEDİR"

Açıklamada iddiaların gerçeklik payı taşımadığı vurgulanırken; "Bazı açıklamalarda ve sosyal medya paylaşımlarında ülkemizin bayrak taşıyıcı hava yolu olan Türk Hava Yolları’na ilişkin ortaya atılan iddialar dezenformasyon içermektedir" denildi.

Açıklamanın devamında; "THY, devlet bütçesinden kaynak almayan, gelirini kendi faaliyetleriyle oluşturan, Borsa İstanbul’da işlem gören ve bağımsız denetime tabii olan halka açık bir şirkettir. Kamuya ve genel bütçeye herhangi bir mali yük oluşturmamaktadır. Buna rağmen; THY’yi kamu bütçesiyle finanse ediliyormuş gibi gösteren ve birbiriyle ilgisiz kalemleri yan yana getirerek Türkiye’nin en güçlü uluslararası markalarından biri olan THY’yi hedef alan söylem ve paylaşımlar dezenformasyondur. Kamuoyunun bu tarz içerik, söylem ve paylaşımlara itibar etmemesi rica olunur" ifadelerine yer verildi. 

