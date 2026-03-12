BIST 13.286
DOLAR 44,11
EURO 50,93
ALTIN 7.222,52
HABER /  SPOR

Samsunspor Konferans Ligi'nde avantajı rakibe kaptırdı

Samsunspor Konferans Ligi'nde avantajı rakibe kaptırdı

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor, sahasında İspanyol ekibi Rayo Vallecano’ya 3-1 mağlup oldu.

Abone ol

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Samsunspor sahasında İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.

Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 15 ve 78. dakikalarda Alemao ile 40. dakikada Alvaro Garcia kaydetti. Samsunspor'un tek golünü 21. dakikada Mouandilmadji attı.

Bu sonucun ardından Samsunspor, çeyrek finale yükselme şansını zora soktu. Karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Perşembe günü İspanya'da oynanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'li Senatörden Trump'a İsrail eleştirisi: Mantıklı açıklaması yok
ABD'li Senatörden Trump'a İsrail eleştirisi: Mantıklı açıklaması yok
BAE: İran'dan fırlatılan 10 balistik füze ve 26 İHA engellendi
BAE: İran'dan fırlatılan 10 balistik füze ve 26 İHA engellendi
Emeklilere ÖTV'siz otomobil için yasa teklifi Meclis'te
Emeklilere ÖTV'siz otomobil için yasa teklifi Meclis'te
ABD'de sinagogda silahlı saldırı
ABD'de sinagogda silahlı saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı
Devlet Bahçeli: İran, Amerika ve İsrail için Vietnam'a dönebilir
Devlet Bahçeli: İran, Amerika ve İsrail için Vietnam'a dönebilir
İspanya’dan Trump’ın ticaret tehdidine yanıt: Korkmuyoruz
İspanya’dan Trump’ın ticaret tehdidine yanıt: Korkmuyoruz
Tarihin en güçlü El Nino’su kapıda! Türkiye'yi nasıl etkileyecek?
Tarihin en güçlü El Nino’su kapıda! Türkiye'yi nasıl etkileyecek?
Mahkemeden Enver Aysever hakkında tahliye kararı
Mahkemeden Enver Aysever hakkında tahliye kararı
Trump’tan İran Milli Takımı için Dünya Kupası uyarısı
Trump’tan İran Milli Takımı için Dünya Kupası uyarısı
ABD'nin dev savaş gemisinde yangın! 2 yaralı var...
ABD'nin dev savaş gemisinde yangın! 2 yaralı var...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye barış için diplomasi yürütüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye barış için diplomasi yürütüyor