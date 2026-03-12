Tarihin en güçlü El Nino’su kapıda! Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Pasifik’te oluşabilecek güçlü bir Süper El Nino, dünya genelinde iklim dengelerini değiştirebilir. Uzmanlara göre Türkiye’de ise özellikle yaz aylarında sıcaklık artışı, kuraklık ve orman yangını riskinin yükselmesi ihtimali bulunuyor.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi (ECMWF) tarafından açıklanan iklim modelleri, bu yılın sonlarına doğru Pasifik Okyanusu’nda sıradışı güçlü bir El Nino gelişebileceğini gösteriyor.

Ekvatoral bölgede batıdan doğuya doğru güçlenen sıcak su hareketleri, normal ticaret İhtiyacın olan rüzgarlarının zayıfladığı ve okyanus yüzeyinin alışılmışın üzerinde ısındığı bir döngüyü tetikliyor.

10-15 YILDA BİR GÖRÜLÜYOR

Bu tür “süper” olaylar her 10–15 yılda bir görülüyor ve önceki güçlü El Nino dönemlerinde küresel sıcaklık rekorlarının kırıldığı biliniyor.

The Washington Post'un haberine göre El Nino, küresel hava düzenini önemli ölçüde değiştirebiliyor. Güney Amerika’da aşırı yağış ve sel riskini artırırken, Avustralya, Endonezya ve Afrika’nın bazı bölgelerinde kuraklığı derinleştirebilir.

ABD’de ise batı kesimlerinde daha sıcak ve kurak yazlar, güneydoğuda ise kış yağışlarının artması gibi etkiler görülebilir. Ayrıca bu tür güçlü olaylar, tropikal siklon aktivitesini ve iklim sisteminin genel dengesini de etkileyerek küresel sıcaklıkların daha da yükselmesine neden olabilir.

DÜNYANIN FARKLI BÖLGELERİNDE AŞIRI HAVA OLAYLARI ARTABİLİR

El Nino’nun etkileri dünya genelinde oldukça geniş bir coğrafyada hissedilebilir. Aynı ısınma kaynağı, farklı bölgelerde birbirinden tamamen farklı sonuçlar doğurabilir.

Bilim insanlarına göre olası etkiler arasında şunlar bulunuyor:

Kuraklık riskinin artması

Bazı bölgelerde aşırı yağış ve sel

Sıcak hava dalgalarının daha sık görülmesi

Tropikal fırtınaların dağılımında değişiklik

Deniz buzunun azalması

Kuraklık riskinin artabileceği bölgeler arasında şunlar yer alıyor:

Afrika’nın bazı bölgeleri

Hindistan

Endonezya

Avustralya

Karayipler

Uzmanlara göre uzun vadeli yağış tahminleri tropik bölgelerde daha yüksek doğruluk oranına sahip olsa da diğer bölgelerde tahmin belirsizliği daha fazla.

Geçmişte yaşanan 2015–2016 süper El Nino’su sırasında kuraklık özellikle şu ülkelerde büyük sorunlara yol açmıştı:

Etiyopya

Somali

Haiti

Orta Amerika ülkeleri

Papua Yeni Gine

Vietnam

EL NİNO TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLER?

Uzmanlara göre El Nino'nun etkileri Türkiye'de çoğunlukla Akdeniz havzasında hissediliyor. Ancak olası bir "Süper El Nino"nun Türkiye'nin iklim sistemleri üzerinde daha güçlü sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor. Bu kapsamda özellikle ilkbahar ve yaz aylarında kuraklık riskinin artabileceği belirtiliyor.

Yetkililer, yağış miktarının normalin altında kalabileceğini ve yaz aylarında yüksek sıcaklıkların daha sık görülmesinin muhtemel olduğunu dile getiriyor.

2026-2027 döneminde oluşabilecek süper El Nino, 1982-83, 1997-98 ve 2015-16 yıllarında yaşanan güçlü olaylardan bile daha fazla ısı yayabileceği öngörülüyor.

ORMAN YANGINI RİSKİ

Türkiye'de iklim değişikliğinin etkilerinin en fazla Akdeniz ve Ege bölgelerinde hissedilebileceği belirtiliyor. Artan sıcaklık ve azalan yağışla birlikte orman yangını riskinin de yükselebileceği uyarısı yapılıyor. Uzmanlar, vatandaşların kuraklık ve aşırı sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor.