ABD'de sinagogda silahlı saldırı

ABD'de Michigan Eyalet Polisi, West Bloomfield kentindeki Temple Israel Sinagogu’nda silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

ABD’nin Michigan eyaletinde yer alan West Bloomfield kentindeki Temple Israel Sinagogu'na silah saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, sinagogun bulunduğu bina tahliye edildi.

ARAÇLI VE SİLAHLI SALDIRI

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, "FBI personeli, Michigan'daki ortaklarıyla birlikte olay yerinde ve Michigan'ın West Bloomfield bölgesindeki Temple Israel Sinagogu'nda meydana gelen araçlı ve silahlı saldırı olayına müdahale ediyor" dedi.

Michigan Eyalet Polisi, saldırının ardından yaptığı uyarıda, halktan bölgeden uzak durmalarını isteyerek, "Ekipler ayrıca bölgedeki diğer ibadet yerlerinde de devriyeleri artırıyor" açıklamasını yaptı. 

SALDIRGAN HAYATINI KAYBETTİ

Saldırganın önce otomobille sinagoga girdiği ardından aracından çıkararak silahla etrafa ateş açtığı öğrenildi.  Olay yerinden çekilen görüntülerde, sinagogun çatısından yükselen dumanlar yükseldiği ve yakınlarda çok sayıda polis aracı bulunduğu görülüyor.

ABD medyasındaki haberlere göre saldırgan hayatını kaybetti.  

