TFF'den yabancı VAR kararı! Resmen açıklandı...

Süper Lig’de hakem hataları tartışılırken, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi yabancı VAR uygulamasının gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunda 25 hafta geride kaldı ve yarından itibaren 26.hafta maçları oynanacak. Özellikle son haftalarda artan hakem hataları sonrası VAR’daki hakemlerin yabancı olması konusu gündeme gelmişti.

Bu konuda gözlerin çevrildiği Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bir yetkilisi bu konuda açıklama yaptı.

"VAR'I İZLEYİN DEDİK, HİÇBİR KULÜPTEN TALEP GELMEDİ"

HT Spor’a konuşan TFF yetkilisi “Biz şeffafız. VAR'ı gelin izleyin dedik ama hiçbir kulüpten daha böyle bir talep gelmedi” dedi.

TFF'DEN YABANCI VAR KARARI

TFF yetkilisi yabancı VAR konusunda şu ifadeleri kullandı:

“Yabancı VAR konusu gündemimizde yok. Hiçbir federasyon son haftalara girildiğinde kaliteli hakemlerini göndermiyor. Yabancı VAR hata yapınca nasıl ceza verebiliriz? En fazla bir daha çağırmayız ama o da ortalığı karıştırmış olur. Eğitimcilerimizin dışarıyla ilişki kurabileceğini söyleyenler, o zaman neler demezler? Kulüp yöneticileri lütfen bize destek olsun. Çok çalışkan, güvenilir ve eğitimci bir MHK başkanımız var. Biz şeffafız. VAR'ı gelin izleyin dedik ama hiçbir kulüpten daha böyle bir talep gelmedi.

Özellikle bir kulüpten bunu bekliyoruz. Gelsinler baksınlar. Biz mali açıdan da açığız. İsteyen kulupler gelsin TFF bir kulübe avans vermiş mi vermemiş mi onu da incelesinler. 197 hakemin bahis soruşturmasında işine son verildi. İçinde bir kez oynayanlarda var ama affedilmeleri söz konusu değil. Geri alınacaksa bu kuralı biz niye koyduk?"