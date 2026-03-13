BIST 13.286
Süper Lig’de 22 yıl sonra kadın hakem görev yapacak

Trendyol Süper Lig’de 22 yıl aradan sonra bir kadın hakem orta hakem olarak görev yapacak.

Trendyol Süper Lig’de 22 yıl sonra bir kadın hakem orta hakem olarak görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı hakem atamalarına göre Göztepe ile Corendon Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Asen Albayrak yönetecek. 

12 Mart 2026’da açıklanan hakem listesine göre Albayrak’ın görevlendirilmesi Süper Lig tarihinde uzun bir aradan sonra bir ilk olacak. Böylece ligde 22 yıl sonra ilk kez bir kadın hakem orta hakem olarak sahaya çıkacak.

TFF 26 hafta hakemlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında görev alacak hakemler duyuruldu.

4 Mart Cumartesi günü oynanacak maçlar ve hakemleri şöyle:

13.30 Kocaelispor – TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın
20.00 Göztepe – Corendon Alanyaspor: Asen Albayrak
20.00 Galatasaray – RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak
20.00 Trabzonspor – Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay

15 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmalar ise şu şekilde:

16.00 Kasımpaşa – ikas Eyüpspor: Ali Yılmaz
20.00 Samsunspor – Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği – Beşiktaş: Yasin Kol

22 yıl sonra bir ilk yaşanacak

Göztepe ile Corendon Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşma Türk futbolu açısından dikkat çeken bir gelişmeye sahne olacak.

Asen Albayrak’ın orta hakem olarak görevlendirilmesiyle birlikte Süper Lig’de 22 yıl sonra ilk kez bir kadın hakem maç yönetecek.

Daha önce kadın hakem olarak Süper Lig’de orta hakem görevini üstlenen isimlerden biri Lale Orta olmuş ve toplam 4 karşılaşmada düdük çalmıştı.

