BIST 13.286
DOLAR 44,11
EURO 50,93
ALTIN 7.222,52
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres sergi gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres sergi gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" sergisini gezdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Erdoğan ve Guterres, daha sonra Beştepe Millet Sergi Salonu'na geçti.

Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü takdim töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Guterres ile "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" sergisini gezdi.

Emine Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e verilen ödüle ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e verilen Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün insanlığın ortak vicdanını güçlendiren, diyalog ve dayanışmayı büyüten bir sembol olarak dünyada barışa dair umutları çoğaltmasını diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Sayın Guterres'e takdim edilen Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün, insanlığın ortak vicdanını güçlendiren, diyalog ve dayanışmayı büyüten bir sembol olarak dünyamızda barışa dair umutları çoğaltmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsunspor Konferans Ligi'nde avantajı rakibe kaptırdı
Samsunspor Konferans Ligi'nde avantajı rakibe kaptırdı
ABD'li Senatörden Trump'a İsrail eleştirisi: Mantıklı açıklaması yok
ABD'li Senatörden Trump'a İsrail eleştirisi: Mantıklı açıklaması yok
BAE: İran'dan fırlatılan 10 balistik füze ve 26 İHA engellendi
BAE: İran'dan fırlatılan 10 balistik füze ve 26 İHA engellendi
Emeklilere ÖTV'siz otomobil için yasa teklifi Meclis'te
Emeklilere ÖTV'siz otomobil için yasa teklifi Meclis'te
ABD'de sinagogda silahlı saldırı
ABD'de sinagogda silahlı saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı
Devlet Bahçeli: İran, Amerika ve İsrail için Vietnam'a dönebilir
Devlet Bahçeli: İran, Amerika ve İsrail için Vietnam'a dönebilir
İspanya’dan Trump’ın ticaret tehdidine yanıt: Korkmuyoruz
İspanya’dan Trump’ın ticaret tehdidine yanıt: Korkmuyoruz
Tarihin en güçlü El Nino’su kapıda! Türkiye'yi nasıl etkileyecek?
Tarihin en güçlü El Nino’su kapıda! Türkiye'yi nasıl etkileyecek?
Mahkemeden Enver Aysever hakkında tahliye kararı
Mahkemeden Enver Aysever hakkında tahliye kararı
Trump’tan İran Milli Takımı için Dünya Kupası uyarısı
Trump’tan İran Milli Takımı için Dünya Kupası uyarısı
ABD'nin dev savaş gemisinde yangın! 2 yaralı var...
ABD'nin dev savaş gemisinde yangın! 2 yaralı var...