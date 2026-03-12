BIST 13.286
İlber Ortaylı yoğun bakımda entübe edildi

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sağlık sorunlarının yeniden nüksetmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Ortaylı yoğun bakımda entübe edildi.

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede entübe edildi.

Ortaylı'nın resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, duayen ismin sağlık durumu hakkında detaylı bir bilgilendirme mesajı paylaşıldı.

Ailesi tarafından yönetilen hesapta paylaşılan mesajın tamamı şöyle: 

"Dualarımız İlber Hoca'yla 

Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçen ocak ayında prostat ameliyatı olmuştu. Taburcu olduktan sonra bu rahatsızlığıyla bağlantılı sorunların tedavisi için bir süreliğine daha hastaneye yattı. Ardından tekrar taburcu oldu. Diyabet hastası olan ve böbrek rahatsızlığından dolayı haftada üç gün diyalize giren Ortaylı, bağışıklık sistemiyle ilgili immün tedavisi de görüyordu. Ortaylı geçen perşembe günü rahatsızlıklarının tekrar nüksetmesinin ardından Koç Üniversitesi Hastanesi'ne yatırıldı. Bir süre bilinci açık devam eden tedavisinin ardından yoğun bakıma alındı ve pazar günü itibarıyla da entübe edildi. Tedavisi halen bu şekilde devam ediyor ve durumu da stabil."

Ortaylı'nın sağlık durumu hakkında Hürriyet'e bilgi veren İlber Hoca'nın kızı Tuna Ortaylı, "Genel olarak organların yaşa bağlı yorulması kaynaklı sorunları vardı. Gayet iyi bir doktor ekibinin gözetimi altında, azami hassasiyetle tedavisi devam ediyor" dedi.

